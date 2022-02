Como te ves te tratas: Elige el outfit que dicte tu personalidad

Parecería otro capricho millonario, si es que no viéramos lo que esto trae resonando consigo de fondo; pero que en mi parecer olvida un detalle muy importante: la percepción que tenemos sobre nosotros. Y es que, es la percepción personal sobre la que construimos nuestro ser y las relaciones que nos rodean. ¿Qué más da cómo te ven?, si eres tú quien no se ve con ojos de aprecio, de amor, de admiración, de cariño. ¿Qué más da que te traten bien los demás, si tú no te tratas bien? Si te reprochas, repruebas, criticas, castigas y ofendes.

El punto de partida debe ser desde ti, para ti, lo demás solo se acomoda. Pensar lo que te hace sentir bien y cómodo a ti, que te guste cómo te ves y cómo te sientes. Y, ¿cómo se relaciona este sentimiento de bienestar con la moda? Con la ropa que elegimos para vestirnos, con las tendencias, colores, telas y diseños. Únicamente debemos portar aquello que acompaña nuestra verdadera esencia y que acentúa lo que queremos resaltar. La moda debe ser nuestra aliada. No son simples prendas, es energía con la que

convivimos.

El utilizar ciertos colores en nuestro atuendo puede cambiar no sólo nuestra apariencia, sino también nuestro estado de ánimo. El conocer la historia detrás de lo que traemos puesto también, si sabemos quién lo diseñó, confeccionó, en dónde, con qué materiales y demás, hará que la energía detrás de estos objetos nos acompañe en todo momento.

Yo, por ejemplo, todos los días en mi atuendo uso algo que haya pertenecido a mi mamá q.e.p.d., eso me da su energía física. Busco también utilizar algo hecho a mano o que conozca al diseñador personalmente y trato de reducir al máximo mi uso de fast fashion, que me encanta, pero sé que daña al planeta. Cuando peor me siento, mejor me arreglo, porque al ver mi reflejo en un espejo automáticamente mi ánimo sube.

En la cuarentena diario me bañaba, arreglaba y vestía, eso me daba estructura y paz mental. Cada quien debe hacer lo que le sirve para sentirse bien, porque la felicidad no se encuentra afuera, en el cómo nos ven los demás, la felicidad se encuentra en cómo nos sentimos con nosotros mismos, y sí, querido lector: la moda es una gran herramienta en este proceso. Haz uso de ella.

* Crea una rutina que te haga sentir mejor.

* Encuentra los accesorios que te recuerdan a alguien especial.

POR BRENDA JAET

@brendajaetk

ILUSTRACIÓN: MAURICIO BELMAN

MAAZ