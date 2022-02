Se aman, el test de personalidad que te indica si eres egocéntrica en segundos

Los test de personalidad no dejan de atraer seguidores y son furor en las redes sociales. A través de ellos, millones de usuarios descubren increíbles aspectos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

El comienzo de estas pruebas fue cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios (izquierdo y derecho) que existen en nuestro cerebro funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está directamente relacionada con cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron infinidades de test que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. De igual manera debes recordar que estas pruebas que circulan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres descubrir lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas ¡No hagas trampa! Los resultados te asombrarán.

Test de personalidad.

Mano: te caracterizas por ser una persona muy estructurada. No sabes improvisar y no dejas librado nada al azar. Meditas bien tus decisiones antes de tomarlas. Odias los malos tratos y que la gente sea falsa e hipócrita. Te gusta que los demás te traten a ti como los haces tú con ellos. Eres muy amable y generoso. Tus amigos acuden a ti en busca de consejos y por ello es que guardas más secretos de los que crees. Siempre quieras encontrar la solución a todo lo que te pasa y verbalizas mucho tus emociones.

Revólver: sobresales por ser alguien extremadamente soberbio y egocéntrico. Siempre crees tener la razón en todo y no se te da trabajar en equipo por esto. No sabes admitir tus errores y consideras que tu accionar siempre es perfecto. No haces nuevos amigos con facilidad y eres muy selectivo con quien te relacionas. Prefieres que sea poca la gente que te rodea pero que sea la mejor. No crees que el amor sea para toda la vida por eso te involucras en relaciones cortas.