Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 23 de febrero según tu signo

La carta de este jueves 6 de febrero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves de febrero es la carta de “La Estrella” el cual es un arcano mayor en el tarot Rider y está regido bajo el número 17.

Ayer martes 22 de febrero salió esta misma carta pero invertida, así que todo lo malo que pudo haber significado en la lectura de ayer para ti, hoy trae buenas noticias.

Esta carta indica que a tu vida llega la esperanza, la espiritualidad, la renovación interna, la serenidad, la inspiración, es una carta que demuestra no solo la confianza que tienes en ti mismo, sino en todo aquello que está a tu alrededor, sabes que todo esta conspirando a tu favor; también representa la belleza en toda la extensión de la palabra, la buena suerte, la creatividad.

Amor

Esta carta no hace más que anunciar tiempos felices, sin importar si estas en pareja o soltera pues para quienes disfruten de una relación gozarán de gran comunicación, entendimiento y romanticismo, todo fluye en armonía.

Y si estás soltero o soltera ese gran amor que tanto esperabas muy probablemente se rendirá ante ti.

Trabajo

En el aspecto laboral, esta carta marca que tendrás un crecimiento en tu área de trabajo, tus superiores por fin de mucho tiempo reconocen tu buen desempeño en la empresa y eso beneficia a todos.

Salud

No tienes nada de que preocuparte en esta parte estas super sano, tienes mucha fuerza, vitalidad, tu mente está tranquila así que todo fluirá en paz.

