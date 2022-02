Natasha Crown quiere ser la mujer con el "trasero" más grande del mundo; así luce: FOTOS

Constantemente hay personas batiendo récords mundiales, algunos son loables y muchos más son, al menos, extraños, como el que intenta superar Natasha Crown, una mujer sueca que quiere tener el trasero más grande de todo el mundo, por lo que ha asegurado que no parará de operarse los glúteos hasta lograrlo.

Crown tiene 27 años y según cuenta ha gastado cerca de 3 millones de pesos (150 mil dólares) para tener el físico que presume en sus redes sociales, pero es posible que todavía gaste más, pues sostuvo recientemente que no ha terminado con su transformación. Hasta ahora ha pasado seis veces por el quirófano.

No todo ha salido como ella quiere

Natasha, quien comenzó su “aventura” a los 20 años, contó que su meta le ha complicado algunos aspectos de su vida, como el amoroso, ya que no ha tenido pareja ni intimidad desde hace mucho, así como el hecho de que no puede correr porque su peso podría afectarle las rodillas y no puede dormir boca arriba. Algunos de sus familiares sostienen que en el futuro tendrá problemas de salud.

“Mi última relación fue hace siete años. Soy bastante extrema, así que creo que la gente me tiene miedo. Es aterrador para los hombres. Tienes mi personalidad y luego tienes mi cuerpo y luego tienes todo lo demás. Es extremo. Voy a tener el trasero más grande del mundo. Ése es mi objetivo y lo voy a alcanzar”, contó en una entrevista.

En la actualidad tiene 2 millones de seguidores en Instagram y ya anunció que su siguiente procedimiento estético será un “Brazilian Butt Lift”, con el que buscará que su trasero llegue a medir 228 centímetros. Pero no todo es intervención médica, pues también come grandes cantidades de calorías para subir de peso y que sus glúteos también aumenten de manera "natural".

