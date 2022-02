Toda la nieve para los Juegos Olímpicos de Invierno será falsa por culpa del cambio climático

Este viernes 4 de febrero arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno, que este año se celebrarán en Beijing, China. A lo largo de 17 días, más de tres mil deportistas de 86 países participarán en 17 distintas disciplinas, cuyos principales escenarios estarán congelados o nevados.

Porque esa es la magia del invierno: la nieve que cae y pinta de blanco las calles y las montañas. Sin embargo, el cambio climático afectará esta edición de la justa deportiva, ya que a causa del fenómeno, en esta ocasión la nieve que se utilizará para las competencias será -en su mayoría- falsa.

Un informe de la Universidad Estatal de Georgia precisa que debido al cambio climático, las temporadas de invierno ahora son más cortas, además de que han disminuido las cantidades de nieve que cae y cada vez más hielo se derrite en el planeta. En consecuencia, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno han tenido que recurrir a "nieve falsa o artificial".

Esta no es la primera vez que se recurrirá a la nieve artifical en unos Olímpicos de Invierno, ya que se tiene registro de esta práctica desde la edición de Lake Placid, Nueva York, en 1980; sin embargo, lo preocupante es que esta será a primera vez que casí el 100 por ciento de la nieve que se usará en las competencias de Beijing no será natural, detalla el estudio.

Cañones de nieve artificial. Foto: EFE

El costo de la nieve artificial...

Para poder albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno, son tomados en cuenta tres factores: calidad del aire, temperatura y precipitaciones en la zona. Y precisamente ahora Beijing, Yanqing y Zhangjiakou, las tres principales ciudades anfitrionas de esta justa de Beijing 2022, no reúnen las condiciones necesarias para producir suficiente nieve, por lo que deberán fabricarla.

Pero el costo de crear copos de nieve artificiales es alto, pues para lograrlo, los expertos requerirán unos 49 millones de galones de agua (unos 185 millones de litros, aproximadamente); además de 130 generadores de nieve que funcionan con ventiladores y 300 cañones para fabricar 1.2 millones de metros cúbicos de nieve y aún así, dependen del clima, ya que necesitan bajas temperaturas para que la nieve artificial se mantenga, dijo a Futurity el profesor Tim Kellison, coautor del estudio.

Toda esta infaestructura cuesta muchisimo dinero y ambién tiene un gran costo ambiental, debido a los millones de litros que se deben destinar para crear los copos. A ello se suma el impacto que puede generar en los atletas, ya que la nieve artificial es más dura y podría resultar fatal en caso de que uno de ellos se accidente.

“La nieve artificial es más helada, por lo tanto, más rápida y peligrosa. Duele más si te caes fuera del campo cuando no hay un banco de nieve esponjoso, sino un terreno duro rocoso y fangoso", dijo a NBC Johanna Talihärm, una biatleta olímpica de Estonia. "También vemos más lesiones causadas por la falta de práctica en la nieve y la presión adicional para rendir", dijo a Futurify el esquiador canadiense Philippe Marquis.

En este sentido, Kellison recomendó a sus colegas y organizadores de Juegos Olímpicos que investiguen más sobre los efectos que la nieve artificial puede causar y explorar formas de crearla de manera más eficiente, ya que es casi un hecho que este tipo de copos cada vez serán más necesarios debido al cambio climático.

Fabricar nieve no es la única opción, ya que los organizadores del evento pueden transportarla desde otros sitios (por vehículo terrestre o helicóptero) y/o acumular nieve antes del evento; un ejemplo de ello es que para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, el almacenamiento de nieve se realizó un año completo antes de la competencia.

