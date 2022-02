¿Tienes un don y no lo sabes? 5 claves para descubrirlo

‘Todos tenemos dones o talentos’ es quizás una de las frases que más nos repiten en casa, en la escuela o en el trabajo, pero a veces nos sentimos tan perdidos que no logramos identificar en qué destacamos. Sin embargo, está probado, con toda certeza, que todos tenemos habilidades y aptitudes especiales.

Si eres de aquellas personas escépticas que cree haber nacido sin un talento especial, es probable que aún no te hayas enfocado lo suficiente para encontrarlo, por ello aquí te decimos cómo descubrir cuál es tu don y cómo explotarlo.

¿Qué es un talento o don?

Cuando hablamos de talentos generalmente pensamos en lo que poseen los artistas o genios que logran cosas fuera de lo común, lo cual nos hace sentir que estamos lejos de tener algo parecido, pero ojo, los dones no solo se presentan en esas esferas.

De acuerdo con la Universidad de Santa Clara, California, un talento se define como aquellas habilidades, capacidades y aptitudes que tiene un individuo para realizar tareas o actividades en concreto. Estas varían de una persona a otra y pueden ser innatas o adquiridas.

Talento innato vs adquirido

Según los investigadores, existen dos tipos de talentos o dones; aquellos que son innatos, es decir, que nacemos con ellos, o el adquirido, que se desarrolla con el paso del tiempo.

Por un lado, el talento innato se presenta gracias a la genética. Si tus padres o abuelos destacaban en ciertas actividades deportivas o mentales, es altamente probable que heredes. Estos suelen ser más fáciles de identificar en la niñez por ser espontáneos e intuitivos.

Mientras que el los adquiridos son competencias que desarrollamos con el aprendizaje y práctica continua. Estos suelen ser más métricos y conscientes, lo que significa que nos enfocamos más para aprenderlo y dominarlo.

Pero, ¿cómo descubro mi talento o don?

Es común en muchas personas que tengan talentos que desconocen, pero según los expertos, esto se debe a que no se han enfocado y trabajado en descubrirlo. Pero no siempre es nuestra culpa, pues a veces nos sentimos presionados por terceros, quienes nos hacen sentir que no tenemos un don especial o bien, las personas de nuestro entorno no detectaron estas cualidades en nuestra niñez.

Y si estás pensando cómo hacer para saber si tienes un don o talento, estas son cinco claves para descubrirlo y explotarlo al máximo:

Analiza y enfócate en pensar qué es lo que te hace feliz: La pasión es uno de los principales motores para desarrollar nuestro potencial . Si lo que haces no te llena o no lo disfrutas, es probable que no destaques en ello.



La es uno de los principales motores para desarrollar nuestro . Si lo que haces no te llena o no lo disfrutas, es probable que no destaques en ello. Piensa qué actividades se te dan mejor: ¡Ojo! Todos tenemos talento , pero no tenemos talento para todo. Nos puede gustar mucho alguna actividad , pero no significa que realmente seamos buenos para ello. Claro, con esfuerzo , dedicación y aprendizaje podemos destacar en lo que más nos gusta, pero enfoquémonos en lo que se nos da mejor.



¡Ojo! Todos tenemos , pero no tenemos talento para todo. Nos puede gustar mucho alguna , pero no significa que realmente seamos buenos para ello. Claro, con , dedicación y aprendizaje podemos destacar en lo que más nos gusta, pero enfoquémonos en lo que se nos da mejor. Pregúntate qué harías aunque no te pagaran: Recuerda tu infancia; ¿qué cosas hacías por el simple gusto de hacerlo? Si algo te divierte y apasiona, no tendrás problema en esforzarte para ser mejor en ello.

Presta atención al reconocimiento de los demás : Aunque no lo creas, hay personas que admiran tus cualidades y fortalezas ; pregúntales cuáles consideran que son las más importantes en ti. A veces, amigos y familiares nos conocen mejor que nosotros mismos, su perspectiva puede ayudarnos a encontrar nuestros talentos .



: Aunque no lo creas, hay personas que admiran tus y ; pregúntales cuáles consideran que son las más importantes en ti. A veces, y nos conocen mejor que nosotros mismos, su perspectiva puede ayudarnos a encontrar nuestros . ¡Pierde el miedo!: Las dudas, la incertidumbre y el temor al fracaso nos frenan de explotar nuestras capacidades y nublan nuestra percepción sobre las cualidades que poseemos.

Si aún no estás convencido de las capacidades, habilidades, dones y talentos que posees, nunca es demasiado tarde para encontrarlos. Lo más importante es el autoconocimiento; con base en él descubrirás tu potencial y te llevará a estar más motivado para alcanzar tus metas.