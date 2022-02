The Book of Boba Fett: Último capítulo enloquece a los fans; ¿el regreso de Luke Skywalker y Grogu? | VIDEO

El sexto y más reciente capítulo de la serie de Disney Plus, The Book of Boba Fett, titulado 'Del desierto llega un extraño' ('From the Desert Comes a Stranger'), trajo consigo emocionantes regresos y momentos que llenaron de nostalgia a los fans del universo de Star Wars. ¿El icónico Luke Skywalker y el querido Grogu (Baby Yoda) aparecen?

Recordemos que en el episodio pasado, dirigido por la actriz y cineasta Bryce Dallas Howard, el personaje de Din Djarin funge como protagonista, dejando a un lado al cazarrecompensas Boba Fett. En este último, quien toma el mando de la dirección es Dave Filoni, cocreador de la serie The Mandalorian.

Boba Fett (Foto: Disney Plus)

Alerta de SPOILERS

El capítulo 6 de The Book of Boba Fett se enfoca, otra vez, en el mandaloriano Din Djarin, quien abordo de su nueva nave caza Naboo N-1 viaja a la luna Yavin IV para llevarle un regalo especial a su amigo Grogu (Baby Yoda), quien se encuentra meditando y aprendiendo el camino del Jedi con Luke Skywalker.

La melancolía llega pronto cuando Luke le dice a Grogu: "El tamaño no importa", frase que en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca (1980) le enseñó el entrañable Yoda. En otro momento, Skywalker le menciona: "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes", oración también aprendió del mencionado Yoda. Además, Luke carga a Grogu tal y como lo hizo alguna vez con Yoda.

Al llegar a Yavin IV, Din Djarin se encuentra con R2-D2 y Ahsoka Tano, la antigua padawan de Anakin Skywalker (Darth Vader), quien le explica que a Grogu le está costando adaptarse y que no es buena idea para su entrenamiento que se vean. Además, le dice que estará a salvo en el futuro templo de la academia Jedi de Luke Skywalker. Sin embargo, recordemos que en Star Wars Episodio VIII: The Last Jedi (2017) explican que Ben Solo (Kylo Ren) lo destruye.

Luke Skywalker y Grogu (Baby Yoda) en The Book of Boba Fett (Foto: Disney Plus)

El regreso de Cad Bane

El mandaloriano le entrega a Ahsoka una armadura beskar para el pequeño Grogu. Después, viaja a Tatooine para descubrir que Boba Fett no podrá hacerle frente al Sindicato Pyke. Mando tiene una idea: ir a Moss Pelgo (llamado ahora Freetown) para reclutar a Cobb Vanth, el sheriff que vimos en la segunda temporada de The Mandalorian.

El alguacil acepta hablar con la gente del pueblo y ayudarlo. Sin embargo, cuando Din Djarin se va, un viejo enemigo aparece: Cad Bane, quien apareció por primera vez en la serie animada Star Wars: The Clone Wars (2008-2020). Este personaje amenaza a Cobb que no se meta en la guerra entre los Pykes y Boba Fett. Acto seguido, le dispara y no se sabe si se encuentra bien.

Cad Bane en The Book of Boba Fett (Foto: Disney Plus)

En la última escena del capítulo, Luke le pide a Grogu que tome una decisión: tomar el sable de Yoda y convertirse en Jedi o aceptar la armadura de Mando y con ello ser un mandaloriano: "Si eliges la armadura, volverás con tu amigo, el Mandaloriano", le dice Skywalker al pequeño. ¿Qué decisión tomará?

Fans reaccionan en redes

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales externaron su emoción tras el lanzamiento del más reciente episodio de The Book of Boba Fett. Te compartimos las mejores reacciones.

.

.

Sigue leyendo:

The Book of Boba Fett: Qué lugar ocupa la serie de Disney en la cronología de Star Wars

Disney Plus 2022: Estos son los precios que tendrás que pagar por el servicio en México