Niñas comen METAL al morder PASTEL de cumpleaños y terminan en el hospital | FOTOS

Celebrar un cumpleaños es un momento de mucha felicidad y emoción. Sin embargo, en Monterrey, Nuevo León, un par de hermanas pequeñas pasaron de la alegría a la angustia cuando en la fiesta de una de ellas, ambas comieron metal al morder el pastel.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana y fue dado a conocer por el propio padre de las niñas través de su cuenta de Facebook. Oscar Vélez, locutor regiomontano conocido como 'El Coco', contó que el domingo 30 de enero, sus hijas se tragaron un pedazo de metal que venía como parte de la decoración.

"Cómo es posible que alguien que se dedica a hacer pasteles puede ponerle un pedazo de metal para sostener una perla de dulce sobre una base de fondant en forma de corona y peor aún, no avisarnos ", escribió en la publicación.

El padre adjuntó fotografías de las radiografías de las menores de edad identificadas como María Fernanda y Renata, en las que se observa un trozo de metal de poco más de un centímetro. Por último, pidió a los padres de familia revisar cada adorno de los pasteles para evitar este tipo de situaciones.

En una segunda publicación, realizada un día después del preocupante suceso, el lunes 31 de enero, Óscar Vélez anexó la segunda radiografía que les tomaron a ambas y se aprecia cómo los metales seguían en su estómago. "Aún no evacuan, él pediatra nos dio un día más de observación y esperar", detalló.

La mañana de este 2 de febrero, el padre de las niñas compartió unas historias a su cuenta de Facebook para informar sobre el estado de salud de María Fernanda y Renata. De acuerdo con el locutor, aunque ambas todavía tienen el metal adentro, su ánimo está mejor.

"Siguen con el metal de aproximadamente dos centímetros, grosor de un clip , en el estómago, esperando que lo evacúen de forma natural y que no tenga una consecuencia al momento de la salida. Renata y MariFer están bien de ánimo , entre comillas", dijo.

"No estamos buscando culpable. El error fue de alguien que hizo un pastel que no tuvo el cuidado de avisarnos o que no utilizó otro método para pegar ese tipo de perlas", agregó antes de agradecer las muestras de apoyo hacia sus hijas.