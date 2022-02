Ésta es la canción MÁS VENDIDA y VALIOSA en la historia de México; escúchala y sorpréndete

México es un país que cuenta con decenas de artistas que han dejado huella dentro de la industria de la música a nivel mundial, y se sabe bien que en nuestra cultura la Música no puede faltar.

Es por eso que ahora los usuarios en redes sociales se han cuestionado cuál es la canción que más veces ha sido vendida y que más ganancias ha generado en la historia de México.

Sorpresivamente, la respuesta a esta pregunta arroja a una canción que no es de icónicos artistas mexicanos como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Juan Gabriel o Vicente Fernández, sino que se trata de un cantante mucho más joven.

La canción más valiosa de México

De acuerdo con un estudio que fue realizado por la empresa australiana “S Money”, se dio a conocer, mediante un mapa, cuáles son las canciones más valiosas de cada país, y en el caso de México el resultado fue sorprendente.

NO TE PIERDAS: La canción maldita de Los Tigres del Norte que no tocan por nada del mundo; casi los separa | VIDEO

Se trata de la canción “Ahora te puedes marchar'' de Luis Miguel, misma que es posicionada como la melodía con mayor valor económico en México.

Esto de acuerdo a la investigación llamada The Most Valuable Song From Every Country, o en español “La canción más valiosa en todos los países'', un estudio que reveló el valor económico de la canción más vendida en distintos países alrededor del mundo.

Las ganancias de esta famosa canción

Para dar con este resultado se tomaron en cuenta los números de reproducciones en Spotify y Kworb, un importante portal de datos sobre música.

Además, se toma en cuenta el total de las reproducciones, el alcance del artista y el pago por cada vez que se les da Play a los temas.

Respecto a la exitosa canción “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, se reveló que cuenta con 278 millones 435 mil 662 reproducciones en Spotify, y el valor de lo que ha recaudado está estimado en un millón 364 mil 335 dólares, hasta febrero de 2021.

SEGUIR LEYENDO:

ÉSTA es la canción mexicana más famosa y exitosa en todo el mundo; la compuso una mujer