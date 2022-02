El increíble y fácil test de personalidad que te indica si eres una persona equilibrada en tan solo 1 segundo

Circulando por las redes sociales, existe una gran variedad de test de personalidad que cada vez atrae a más seguidores. A través de ellos, los usuarios descubren aspectos realmente sorprendentes de sí mismos, y de una manera rápida y sencilla.

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona.

¿Te animas a conocer lo que el test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo capta a primera vista ¡Allí se encuentran todas las respuestas! Igualmente recuerda que los resultados que obtengas no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un juego que arroja determinados perfiles.

Test de personalidad.

Aguacate: sobresales por ser alguien perseverante. Tienes tus objetivos muy claros y vas por ellos con toda obstinación, no importa lo que te tardes. Eres muy meticuloso con las cosas. Analizas bien todas las consecuencias antes de tomar una decisión. No dejas nada al azar. No improvisas nada y eso hace que los imprevistos te desequilibren.

Guitarra: eres una persona muy extrovertida. Tienes mucha facilidad para hablar con desconocidos y hacer amigos nuevos. Sueles ser el alma de la fiesta a la que asistas, no pasas desapercibido. Crees que la vida se para muy rápido y buscas vivirla siempre al máximo, sin sufrir por asuntos sin sentido. Amas tu independencia y por ello te cuesta considerar la idea de una relación.