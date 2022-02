Atacan a madre que recogió a su hijo en ropa deportiva; aseguran que no tiene pudor | FOTOS

En redes sociales se hizo viral la historia de Vanesa Medina, una madre que fue a recoger a su hijo a la escuela, como lo hace todos los días, pero que fue cuestionada por otras madres por la forma en la que lo hizo. Esto porque llegó al centro escolar con un short muy ajustado y un top, ropa con la que había ido al gimnasio a hacer ejercicio.

Esto sucedió en Bolivia, luego de que una señora le tomara una fotografía a Vanesa, mientras estaba esperando a su hijo en la escuela. Las prendas, según la madre quejosa, no eran apropiadas para un centro educativo. El posteo se hizo viral en las redes sociales y se generaron toda clase de comentarios.

Las críticas no se hicieron esperar, asegurando que la mujer llevaba "ropa inapropiada para un lugar con niños”. En la fotografía se puede ver que llevaba ropa deportiva, escotada de la espalda y ajustada.

La mujer fue cuestionada por la ropa con la que fue por su hijo

FOTO: Instagram

"Hay que tener un poco de pudor"

Entre las acusaciones, las personas en redes sociales aseguraron que la madre debería "tener un poco de pudor". Aunque no todos fueron ataques, también hubo quienes le mostraron su apoyo: “Se pueden vestir como les da la gana", se podía leer.

La mujer, que fue ganadora de concursos de fitness agradeció a quines estuvieron de su lado. Dijo que la persona que subió la foto quería perjudicarla, pero no lo logró.

Dijo que tenía las peores intenciones, pero las cosas no le salieron. "No hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”, reaccionó la modelo en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO:

Reto: Encuentra la fecha equivocada en 5 segundos; sólo 1 de cada 10 puede

"Me Caigo de Risa" en la polémica; Faisy hace chiste transfóbico y lo tunden en redes

¡¿Qué?! Karol G y James Rodríguez estarían juntos; esto dicen los rumores