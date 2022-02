Sin equilibrio, el test de personalidad que te indica si eres vacilante en segundos

Los test de personalidad cada vez atraen más adeptos y son furor en las redes. A través de ellos, los usuarios descubren increíbles facetas de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

Estas pruebas surgieron cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios que posee nuestro cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está condicionada de acuerdo a cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron innumerables test que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente debes recordar que estas pruebas que circulan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres descubrir lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Pruébate! Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo capta a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. Los resultados te deslumbrarán ¡No hagas trampa!

Test de personalidad.

Conejo: eres una persona con una mirada muy objetiva. Tu inteligencia hace que puedas resolver fácilmente cualquier conflicto. No te cuesta encontrar solución a las cosas puesto que tienes mucha claridad en tus objetivos. Tu círculo íntimo acude a ti para que les des consejos ya que eres muy honesto. No te permites errar y cuando esto paso te cuesta reconocerlo. Eres una persona muy responsable.

Zanahoria: te caracterizas por ser una persona muy insegura. Posees un enorme potencial pero tus miedos no te dejan explotarlo. Siempre estás dudando a la hora de tomar decisiones y finalmente no eliges nada. Te haces demasiado problema y no vives mucho en el presente si no preocupado por el futuro. Debes aprender a calmarte y disfrutar. Tu familia es lo primero en tu vida y a ellos acudes en busca de consejos para tomar una decisión.