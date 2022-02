Rocío Marfil logra impulsar lo bueno a través de sus entrevistas

Abogada por la universidad de La Sorbona de París, habla seis idiomas, Rocío Marfil es sin duda una mujer con facilidad para las relaciones y con una habilidad para “sacar el higadillo de la gente” como ella mismo lo dice, de hacerlos vulnerables y que le platiquen cosas muy personales que ella logra traducir de una manera amena de leer en las grandes entrevistas que ha logrado recopilar para los libros Those Who Inspire, México.

¿Cuáles son las 3 entrevistas que más te han marcado?

Eso es difícil pero la de Saskia Niño de Rivera, Eufrosina Cruz y Lila Downs. Todas mujeres.

Desde que empezaste con el proyecto a hoy el mundo ha cambiado, ¿cómo ha influido esto en THI?

En estos 6 años la narrativa en el mundo ha cambiado, en el segundo libro me he enfocado más en las mujeres, un 70 por ciento. No le he dado tanto al LGBTT como quizás debí haberlo hecho pero lo haré en los siguientes. La diversidad e inclusión deben estar presentes.

¿En qué momento llega Those Who Inspire a tu vida?

Llegó hace casi seis años por Deophin y Marlene, dos francesas que me pidieron que lo hiciera en un momento en que yo estaba entre varios proyectos. Siempre he llamado a THI un regalo divino. Llegó a cambiarme la vida. A cambiársela yo a mucha gente también.

¿Cuál es el objetivo de Those Who Inspire?

El objetivo es inspirar a los jóvenes de los países donde producimos los libros porque una vez hecho el libro se dona y se distribuye a todas las universidades públicas más importantes de cada país. Y hacemos mentoreo, es decir, los estudiantes al leer las historias eligen las que más les interesan y pueden acercarse a los personajes. Mis inspiradores tienen el compromiso de contestarles y ser una especie de mentores. De ahí han salido muchas relaciones muy importantes y hasta comerciales.

¿Tienes alguna historia en especial que te haya marcado?

Es difícil escoger una sola, realmente el 98% de ellos me han impactado siempre. Pero me acuerdo de la de Saskia Niño de Rivera, una historia que me marcó y me dejó fascinada, por la valentía que tuvo en ayudar a los niños de las cárceles que realmente no tenían ninguna protección y su capacidad de ayudarlos. Pero todas me han dejado algo.

¿Qué sigue para ti?

Israel, Guatemala y mexicanos en EU. Esas historias hay que contarlas. No solamente vamos a donar los libros en México sino también en EU. Ya tenemos a Harvard que nos lo está pidiendo, la universidad de Austin en Texas, Georgetown. Ellos también quieren saber quiénes son los mexicanos que se inspiran en EU. Somos vecinos. Es un movimiento maravilloso.

Acabas de obtener Doctorado Honoris Causa apenas por Impacto Social en México. Platícanos al respecto.

Este es un reconocimiento increíble que me ha dado México por el impacto social de los libros que ya he realizado. Por las donaciones que se hacen a las universidades públicas por todo el país. Espero que eso me lleve a dar mas conferencias, que me lleve a platicar más sobre el proyecto y de las ganas que tenemos de hacerlo en muchos otros países.

**l Los libros de Rocío son donados a las universidades públicas más importantes del país, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones.

POR BRENDA JAET

@brendajaetk

FOTOS: JDS AGENCIA

MAAZ