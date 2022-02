Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 17 de febrero según tu signo

La carta de este jueves 6 de febrero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves de febrero es la carta de el dos de oros del tarot Rider Waite.

Esta carta te esta alertando para que pongas atención en tus prioridades, debes organizar tu tiempo para organizarlo correctamente, el dos en cualquier carta muestra que estas en un dilema, una dualidad.

Amor

Si estas en una relación, no te desesperes es probable que no han tenido el tiempo ni la energía en coincidir para pasar tiempo juntos, no forces las cosas y deja que fluya, lo que es para ti siempre estará ahí.

Si estas soltero o soltera y aún no ves que una pareja llegue a tu vida es por que seguramente has estado diciéndote a ti mismo que ya estas listo para el amor, pero eso no es verdad, no te mientas, el cerebro es muy poderoso y tal vez tu mismo has alejado a esos probables prospectos para ti.

Trabajo

En tu trabajo estas muy bien, sin embargo, llevas días pensando si es que arriesgarte y abrir tu propio negocio es lo que verdaderamente te haría feliz, te gusta la seguridad y la estabilidad por eso mismo no has hecho nada para hacerte de algo propio, así que es momento de despejar dudas y tomar una decisión, sea la que sea que tomes seguramente será la mejor para ti.

Salud

No todo es trabajo ni tampoco debes obsesionarte con tu físico, ya sabemos que tomaste la decisión de mejorar tu alimentación pero a veces te exiges demasiado, es momento para que tomes un descanso, y te diviertas.

