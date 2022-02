¿Eres sensato? el test de personalidad que te lo confirma en segundo

Los test de personalidad no dejan de atraer seguidores en las redes sociales y ya se han vuelto furor. A través de ellos, los usuarios descubren increíbles aspectos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

Este modo de conocernos surgió cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que el cerebro y los dos hemisferios que posee (izquierdo y derecho) tienen una manera de funcionar distinta por lo que, la forma en que pensamos está determinada por el lado que más domina en nuestro interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, aparecieron numerosos test que permiten identificar la forma de pensar y los rasgos de personalidad de una persona. De igual manera, debes recordar que estas pruebas que circulan en redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de juegos que arrojan perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas ¡No hagas trampa! Los resultados te fascinarán.

Test de personalidad.

Mano: sobresales por ser alguien muy inconformista y ambicioso. Amas desafiarte a ti mismo y poner a prueba tus habilidades, la zona de confort no es para ti. Huyes de los lugares en los que sientes que no puedes evolucionar. No te gusta limitarte en nada pues crees que la vida es muy corta para no disfrutarla al máximo. Tu familia es lo primero en tu vida. Por ver felices a quienes amas darías hasta lo que no tienes.

Oreja: eres una persona que tiene el sello de ser muy soñadora. Te gusta quedar bien con todos los que te rodean y te pones a ti en el último lugar. No toleras la gente hipócrita ni las injusticias. Eres muy sensato y piensas bien todo antes de tomar una decisión. Eres sumamente responsable y comprometido con cada actividad que realizas. No eres alguien prejuicioso, prefieres sacar tus propias conclusiones y tratar de entender al otro para ver si puedes ayudarlo.