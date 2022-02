¿Eres una persona insegura? el test de personalidad que te lo indica en segundos

Los test de personalidad cada vez atraen a más seguidores y son furor en las redes sociales. Por medio de ellos, los usuarios descubren facetas sorprendentes de sí mismos y, lo mejor, de una manera rápida y sencilla.

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, aparecieron miles de pruebas que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente recuerda que estos test que andan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Haz la prueba! Lo único que debes hacer es relevar todo aquello que tu ojo capta a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. Los resultados te sorprenderán.

Test de personalidad.

Zanahoria: te caracterizas por ser una persona muy insegura. No logras explotar tu potencial porque siempre estás temeroso, te da miedo tomar decisiones importantes y terminas por quedarte en la nada. No disfrutas tu presente y lo que vives en el momento, vives pensando en el futuro, el cual te preocupa. No te relajas nunca. Tu familia ocupa un lugar primordial en tu vida, a ellos les consultas todo.

Cohete: eres una persona que ama tener todo controlado. Eres muy inteligente y tienes grandes capacidades que siempre mantienes en un perfil bajo, no te gusta alardear. Eres una persona muy auténtica y no te importa lo que los demás digan sobre ti. Tienes mucha facilidad para hacer amigos nuevos y no sueles pasar desapercibido en los lugares a los que vas. Inspiras a los demás con tu modo de vivir. Sueles perdonar con facilidad a las personas que te lastimaron puesto que no guardas rencor.