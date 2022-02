Anatomía artesanal: Bolsos creados por la marca Avorigen Leather

La potosina Gabriela del Valle es creadora y vocera de Avorigen Leather, una marca de bolsos y accesorios. En entrevista para El Heraldo de México, la emprendedora platicó que desde pequeña siempre le llamaron la atención los accesorios y las joyas.

A sus 19 años empezó a trabajar en la industria de la moda con Heartink, y después decidió emprender.

“Avorigen es como un hijo para mí. Es una marca de diseño mexicano de bolsas, las cuales son de piel de alta calidad. Cada una tiene un estilo trendy, con detalles arriesgados. Todas las piezas son hechas artesanalmente. Cada diseño tiene un boceto y debe estar aprobado por el equipo antes de producirlo, después hacemos un modelo para pruebas y ajustes. Por ultimó buscamos los mejores cierres, pieles y herrajes.

Nuestros artesanos cosen, pintan y dan acabados. Es un producto fabricado con mucho amor. Cada temporada creamos de cuatro a ocho modelos nuevos. Siempre tenemos presentes los básicos y los top sellers. Además, sacamos al mercado ediciones limitadas y especiales una vez al año”, afirmó la emprendedora.

“Algo que diferencia a mi marca es la insignia del escarabajo, la que representa buena suerte y abundancia. El nombre proviene de la palabra Aborigen, que significa originario de un territorio o lugar, y surgió porque amo el talento que existe en mi país”, comentó la joven.

“Un gran reto ha sido aprender a manejar un negocio sola y conocer a profundidad los conceptos de marketing que se requieren para crecer. Es una curva de formación y todos los días se aprende. El segundo, es dar instrucciones a personas mayores que yo. Eso me costó mucho y creo que lo voy adaptando cada vez mejor, las personas que han estado conmigo me han enseñado muchas cosas que yo no sabía”, contó la empresaria.

“Un consejo para las personas que quieren emprender, es que lo hagan, que no paren hasta cumplir su objetivo. Deben salirse de su zona de confort y enfrentar el miedo. El emprendimiento es un camino lleno de incertidumbre en el que nada es seguro, pero todo es posible. Les recomiendo que lean a Jurgen Klaric, experto de neuromarketing, quien dice en una frase "Emprenderás en el momento en que las ganas de triunfar sean más grandes que el miedo de fracasar”, finalizó Gabriela.

*l Siempre utiliza la materia prima y las manos artesanales mexicanas en la creación de la marca.

* Hoy día, Gabriela da trabajo a 150 personas en la industria.

