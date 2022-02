Astrología Kármica: ¿Qué te depara la vida según tu signo zodiacal?

Dentro de la astrología hay una rama llamada “kármica”, en la cual se estudia cómo los planetas y las fuerzas espaciales mandan mensajes sobre la vida, así como de las alegrías y dificultades que tendrás que pasar para ser alguien mejor. Tu karma dependerá mucho con todas esas acciones que haces por la carga energética de los astros.

Según varias religiones dhármicas, el karma es una energía trascendente que se genera a partir de los actos de las personas. También conocido como un espíritu de justicia y/o equilibrio. Si bien es una creencia central en la doctrina del hinduismo, el budismo, el jainismo, ?el ayyavazhi y el espiritismo, también es un eje importante en la astrología.

Foto: Especial.

Eso les espera a los signos

Aries: El egoísmo que te caracteriza regirá tu karma, pues si sigues con acciones que sólo te benefician a ti, quedarás solo o sola, lo cual a la larga te afectará muchísimo.

Tauro: Confía más en ti y no pienses tanto en las cosas materiales, pues si sigues comprando cosas para llenar tu vacío, sólo enfrentarás problemas económicos y no mejorarás en nada.

Géminis: Deja de ser superficial, tienes que aprender a comunicarte correctamente, pues a veces suelen si sólo hablas de lo que se ve por fuera, terminarás envuelto en chismes.

Cáncer: Tendrás que ser más independiente, pues a veces las personas no podrán estar para ti, lo cual no es malo, pero si no te preparas, no podrás enfrentar los problemas de la vida.

Leo: Tu gran ego suele interferir en tu camino hacia el éxito; escucha lo que la gente tiene que decirte, siempre puedes mejorar, de lo contrario te quedarás estancado.

Virgo: No todo puede ser un sube y baja de emociones, encuentra la estabilidad, tus amigos, familia y pareja te lo agradecerán, sino te quedarás solo.

Libra: Quieres ser aceptado por todos, pero eso nunca será posible. Sé honesto contigo mismo y trabaja en tu confianza, pues de no hacerlo nunca estarás satisfecho.

Escorpión: No vivas atrapado en los errores del pasado, aprende de ellos y aprende a avanzar a ser una mejor versión de ti.

Sagitario: No te hagas falsas expectativas, pues crear escenarios en tu cabeza sólo traerá decepciones y heridas difíciles de sanar.

Capricornio: No siempre puedes tener la razón, debes saber que nunca se acaba de aprender, por lo que no te cierres a las ideas de los demás, pues de ir por ese camino nadie querrá hablar contigo.

Acuario: Odias seguir las reglas impuestas por la sociedad, pero tampoco puedes alejarte de ella, por lo que ser flexible con ciertas normas te atraerá beneficios, de lo contrario tendrías que irte a vivir a un bosque y arreglártelas por ti solo.

Piscis: No eres la roca de apoyo para todos, date tu espacio, sino acabarás agotado emocionalmente siempre. Aprende a decir no.

SIGUE LEYENDO...

Año nuevo chino: ¿Qué animal eres según el año en el que naciste?