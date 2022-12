Horóscopos para HOY 9 de diciembre: Nana Calistar te dice que le espera a tu signo este viernes

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 9 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo, ya que no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser.

Basta de parecer una mosca muerta, basta de que te manipulen y hagan contigo lo que quieren, tienes el poder de decir que no y no lanzarte al vacío solo porque alguien te lo pide. No permitas que te manipulen ni hagan de ti un títere, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó; sin embargo, la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, aclara tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te frieguen y al final ser quien más sufre. No tengas miedo de cambios laborales, eso sí, no sueltes uno hasta tener asegurado el otro o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas.

Días de mucha reflexión, fin de semana intensa de cambios, bufarás a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes. No confíes en quien solo te busca cuando necesita algo o te expondrás a que cuando menos acuerdes te traicione o te haga una burrada.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, deberás aprender a valorar quién eres, no te dejes caer ni vencer por nadie, entras en una etapa muy difícil llena de altibajos, días andarás que no te caliente ni el sol y otros días serás una perita en dulce con todo el mundo, ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días, ya que por andar de desidioso, podrías quedarte como el perro de las dos tortas.

Has tenido grandes oportunidades de tener a quien quieres en tu vida, pero has descuidado eso por esperar a alguien que jamás va a volver o va a llegar. En lo laboral vienen grandes cambios que deberás atender o de lo contrario podrías perder una oportunidad de un dinerito extra.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida. Persona de tez morena clara llega a tu vida y podría meterte en problemas con tu familia. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves sobre todo si tienes pareja.

Te vas a enterar de noticia sobre un familiar, te darás cuenta de que no es de fiar y que no merece tenerte en su vida. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto

Leo

Para los consentidos LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño, ya que no es algo digno de ti. Amores del pasado vuelven a tus largas filas, pero ni te estreses que solo descubrirás que ya no significan nada especial para ti.

Cambia tu estado de ánimo y sé más positivo, la vida te va a llenar de sorpresas no solo en el área económica sino también en el amor. Si la relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo, ya no dejes pasar los mejores años de tu vida, lo más duro es soltar, pero una vez que pruebas la libertad entenderás..

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, entrarás en un ciclo complicado en el cual meditarás mucho sobre lo que has hecho, te darás cuenta de que es necesario empezar de cero en muchos aspectos para poder seguir creciendo cada día un poco más. Date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades en tu vida, recuerda que vida solo una y muy corta así que aprende a vivir y disfrutar al máximo.

Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje en el cual te la pasarás mejor que nunca. Dinero extra, pero no lo gastes en lo que no ocupas, te enteras de una verdad muy perra que te va a hacer pensar y reflexionar demasiado. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia así que no descuides esa parte tan importante de ti. Dedica tiempo a tu cuerpazo, si te pones las pilas podrías conseguir más de lo que te imaginas. Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso.

No recurras a la venganza, la vida les dará el golpe que merecen, tú sueles cobrar muy caro las traiciones, pero no es momento de hacerlo, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo. Cuídate mucho de depresiones y tristezas, ya que estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado.

Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán más perra o perro que antes, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en el hocico.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominarán gran parte de diciembre nacieron entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. Amistades desaparecerán y hacen bien en irse, ya que nunca aportaron nada y solo servían para la borrachera.

Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, se vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal.

Cuidado con cambios en tus estados de ánimo, ya que ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno laboral, pero sobre todo en el terreno de los amores. Deja de buscar a quien no te busca y de amar a quien no te ama y solo te da dolores de cabeza. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Deja de criticar el trabajo de las demás personas y mejor concéntrate en el tuyo que por andar metiéndote donde no te llaman podrías perder lo que en realidad importa.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso por nadie y date tu lugar.

Cuídate de cambios de humor, ya que si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Posibilidad de cambio de residencia o viaje en próximas fechas. Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas. Perderás una amistad por malos entendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, una de tus exparejas te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas. Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar.

Hay momentos en que te desespera la pasividad de otras personas, no te metas en camisa de once varas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les dé su gana. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia, ya que los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo

