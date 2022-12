Horóscopos para HOY 8 de diciembre: Nana Calistar te dice que le espera a tu signo este jueves

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 8 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje del universo que esperabas ¡llegó hoy! Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no desconfíes de la persona a quien pretendes, ya que ha pasado por situaciones difíciles y no le gustaría volver a pasar por lo mismo. Bájele a los celos, desconfianza y orgullo, porque te amargas tú solito. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés, puesto que está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas.

Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede meditar un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás, ten cuidado con lo que sale de tu boca. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado; sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas.

Recuerdan que no eres mamila de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Se vienen cambios importantes se aproximan y madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desórdenes emocionales en ti. Cuida mucho tu imagen, ya que podrían estar hablando de ti, hay ciertas actitudes tuyas que dejan mucho que desear, si bien es cierto que te debe de valer gorro los comentarios, también es cierto que no debes de perderte en tu camino.

Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio, ya que se te está haciendo bolas el engrudo. Que no te estresen esos problemas, trata de vivir sin dar explicaciones y de disfrutar la vida como si hoy fuera tu último día. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te corresponden.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, ten presente que amistades tendrás muchas, pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar.

Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, si no te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense de otra manera.

Leo

Para los consentidos LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobreprotección. Cuida mucho lo que comentas, ya que te podrías meter en problemas bien grandes por andar con la lengua bien afilada. No temas a cambios en tu trabajo, puesto que te ayudarán a mejorar muchísimo, solo aprende a no contar ninguna situación que veas extraña.

Aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, se vienen pérdidas materiales y una amistad tuya terminará su relación y andará por la calle de la amargura. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja, ya que estará llenándole el buche de piedras a tu pareja para lograr disgustos contigo.

Ya déjate de cuestiones absurdas que no te aportan nada, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales dañado o dañada, ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad no permitas que ningún hijo de la tostada te vuelva a jugar chueco. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malentendidos con tu "peor es nada". Recuerda que eres de subir mucho de peso si no te cuidas, ponte las pilas en la dieta. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas.

Pon atención a un sueño en estos días, ya que te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento que está por ocurrir. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas sin pensarlo y te desquitas con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente.

Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Ten cuidado con lo que prometes, ya que podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominarán gran parte de diciembre nacieron entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, debes tener cuidado con amores de una noche que podrían dañar tu corazón. Vienen días en los cuales deberás de poner mucha atención a eso que te deja algo de provecho, no mendigues amor ni atención a personas que lejos de sumarte solo te restarán en tu camino.

Es momento de volver a sentir esa paz dentro de ti y hacer cosas que te lleven por nuevos caminos, ya que solo así obtendrás diferentes resultados, en la salud mejorarás mucho en caso de haber pasado por situaciones de infecciones. También debes creer en ti y en esa capacidad con la que viniste al mundo de lograr todo lo que deseas, la vida es justa y te pondrá delante de ti todo lo que te hace falta, no es momento de cambiar tu forma de ser solo para complacer a los demás.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, podría surgir un viaje a pesar de la pandemia, pero deberás de ser muy inteligente para que no lo arruinen factores o situaciones externas. No confíes en personas que conocerás este fin de semana, puesto que podrían meterte en chismes.

Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. Amor a distancia se pondrá a prueba. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, una persona del pasado tocará tu puerta, pero será solo para meterte en serios problemas. Vienen nuevos amores en camino, y con ello traiciones horribles, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada. Amores nuevos en estos días, llegarán por medio de una red social o amistades.

Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, dale con todo y esfuérzate todo lo que puedas en lograr y consolidar cada una de tus metas y sueños. En tu círculo de amigos tienes demasiados que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tú andas que te lleva la tostada de todos no se hace uno solo.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo. Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, y utilizar dicha información en el momento oportuno Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron.

