Amor, dinero y salud: Predicciones de Nana Calistar para HOY 8 de diciembre

Nana Calistar tiene las predicciones más importantes de los horóscopos para hoy 7 de diciembre, con un mensajes especial del universo especialmente para todos sus fieles seguidores para que puedan iniciar con toda la actitud este fin de semana y ese consejo que tanto esperaban algunos signos zodiacales para darle un giro a tu vida este jueves.

El Sol y la Luna se han hecho presentes para mover las energías del amor, el dinero y la salud, solo para algunos horóscopos quienes podrán gozar de los regalos de la vida donde solo por hoy tendrán que aprovecharlos al máximo si quieren disfrutar este jueves.

Amor

Cáncer

Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, si no te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense de otra manera.

Leo

Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobre protección. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado.

Dinero

Aries

En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus energías en tus metas y sueños en lograr el balance que necesitas.

Salud

Géminis

Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio. Que no te estresen esos problemas, trata de vivir sin dar explicaciones y de disfrutar la vida como si hoy fuera tu último día.

Libra

Recuerda que eres de subir mucho de peso si no te cuidas, ponte las pilas en la dieta. Familiar requiere de tu atención.

