Amor, salud y dinero: Predicciones de Nana Calistar para HOY 6 de diciembre

Este 4 de diciembre, Nana Calistar tiene las predicciones más importantes de los signos del zodiaco, con un mensaje especial del universo especialmente para todos sus seguidores para que puedan iniciar con la mejor actitud. Recuerda que es el consejo que tanto esperabas para darle un giro a tu vida en este fin de año 2022 y la astrología está de tu lado.

Amor, salud y dinero, es lo que todos buscan todos los días; sin embargo, la vidente ha elegido a pocos de los horóscopos quienes podrán gozar plenamente y solo por hoy, donde tendrán que aprovechar al máximo si quieren disfrutar de estos pequeños placeres de la vida.

La vidente ha sido muy atinada en todas sus predicciones Foto: Especial

El Sol, la Luna y las estrellas se han hecho presentes para que algunos signos del zodiaco tengan más suerte y puedan disfrutar del amor, de igual forma para los que les irá mejor en los dineros, y por supuesto aquellos que estarán estables o se recuperan en su estado salud.

Amor

Tauro

Para los TAURO, ese amor se irá y otros vendrán; si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro su motivo tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes.

Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda, cierra esa puerta y no permitas que siga mermando tu existencia, no estás para comer recalentado por más rico que sepa.

Tauro encontrará el amor en estos días Foto: Especial

Dinero

Acuario

Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar y esa relaciones con familiares se fortalecerán. Hay posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estás mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición, aprende a darte tu lugar y que esas cuestiones ya no te quiten el sueño.

Deberás cuidar el dinero si quieres abundancia Foto: Especial

Salud

Libra

Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Subirás de peso, ponte ya las pilas y deja de tirar flojera, inicias dieta con todas las ganas, pero al poco tiempo te cansas y la dejas.

Cáncer

Aprende a cuidar mucho tu salud porque podría surgir infecciones o estar expuesto a cambios de temperatura o personas con virus, trata de tomar vitaminas y mantener tu sistema inmunológico en las mejores condiciones posibles. Es momento que te empeñes en algo que mueva tu vida y mueva tu mundo y no en personas o situaciones que solo te quitan el tiempo.

Cuida tu salud alimenticia o lo lamentarás Foto: Especial

