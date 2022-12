Qatar 2022 en fotos: así se vivió el día quince de actividades en el Mundial de la FIFA

Luego de una jornada de dos intensos partidos, se conoció a las selecciones que serán las protagonistas de una de las llaves correspondientes a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, por lo que en esta nota te diremos todo lo que ocurrió en el día 15 de actividades la Copa del Mundo de la FIFA y también te mostraremos las mejores postales que dejaron los enfrentamientos entre Francia vs Polonia e Inglaterra vs Senegal.

La afición polaca apoyó con todo desde las gradas. Foto: Mexsport

La jornada comenzó en el Estadio Al Thumama de Doha, Qatar con el enfrentamiento entre Francia y Polonia en el cual, la escuadra liderada por Kylian Mbappé salió victoriosa siendo contundentes y sin tener que emplearse al máximo, por lo que tras su triunfo volvieron a posicionarse como uno de los candidatos más fuertes al título y lograron dejar atrás las dudas generadas en su partido ante Túnez en la fase de grupos, donde cayeron por la mínima.

La afición francesa pintó de azul, rojo y blanco las gradas del estadio Al Thumama de Doha. Foto: Mexsport

El encuentro entre Francia y Polonia, no inició siendo el más atractivo del Mundial de Qatar 2022, sin embargo, Oliver Giroud aprovechó una de las pocas jugadas que generó Kylian Mbappé y abrió el marcador al minuto 44 de acciones y su anotación lo convirtió en el máximo artillero de toda la historia de la selección gala con 52 dianas.

Oliver Giroud llegó a 52 goles con la casaca de Francia. Foto: Mexsport

Para la segunda mitad, Polonia tuvo algunos tímidos intentos de emparejar el marcador, sin embargo, al minuto 74 Francia volvió a dar un golpe de autoridad y puso el 2-0 por conductor de Kylian Mbappé, quien a partir de ese momento tomó mayor confianza y generó diversas oportunidades, no obstante, fue hasta el minuto 91 cuando logró adjudicarse un doblete para posicionarse como lider goleador en el Mundial de Qatar 2022.

Kylian Mbappé llegó a cinco goles en la justa mundialista. Foto: Mexsport

En el anochecer del partido, Polonia tuvo la oportunidad de acortar distancia en el marcador gracias a una pena máxima cobrada por Robert Lewandowski, sin embargo, tal como lo hizo con México, decidió mal y Hugo Lloris terminó atajando, pero el silbante detectó una irregularidad en el cobro y se repitió el tiro, pero en esta ocasión el jugador del Barcelona fue certero y puso el 3-1.

La afición francesa hizo una verdadera fiesta en las gradas. Foto: Mexsport

Tras el triunfo, la fiesta en las gradas no se hizo esperar y la afición francesa se mostró más que confiada en conseguir el bicampeonato, además, lo que llamó la atención fue que en el graderío se pudo ver a un grupo de aficionados de Tigres apoyando a Francia pues debido a la mala actuación de México decidieron apoyar a los europeos como una especie de homenaje a su máxima figura, André Pierre Gignac.

La afición de Tigres se hizo presente para apoyar a Francia. Foto: Mexsport

En el segundo encuentro del día, la afición senegalesa nuevamente se encargó poner el color en las gradas y pese a que en número eran inferiores a los seguidores ingleses, los africanos se hicieron sentir, por lo que fue un preámbulo de lo que más tarde se viviría en la cancha.

Los senegaleses se encargaron de pintar de verde las gradas. Foto: Mexsport

En el plano futbolístico, los primeros minutos del partido entre Inglaterra y Senegal fueron sumamente disputados pues ambas escuadras lograron generar oportunidades de gol, no obstante, la pelota simplemente se negaba a entrar, pero minutos antes de que llegara el entretiempo, el equipo de los tres leones encontró la llave y se llevó la ventaja de 2-0 gracias a las anotaciones de Jordan Henderson y Harry Kane.

Para la segunda mitad, el cuadro senegalés intentó acortar distancias y saltó a la cancha con toda la intención de herir a los ingleses, sin embargo, la zaga resistió cabalmente y no permitieron la caída de su marco y para sentenciar el encuentro, Bukayo Saka marcó el 3-0 que acabó con todas las aspiraciones del cuadro africano.

Los africanos contaron todo el tiempo con el reslpaldo de su afición. Foto: Mexsport

Pese a que la afición de Senegal estaba consciente del fin de su aventura mundialista, no dejaron de apoyar desde las gradas y se retiraron satisfechos por el desempeño de su selección pues fueron una de las sorpresas de esta justa mundialista.

Senegal deberá hacer las maletas tras la derrota ante Inglaterra. Foto: Mexsport

Al finalizar el día quince de acciones en el Mundial de Qatar 2022 se confirmó que una de las llaves de los cuartos de final será Francia vs Inglaterra y será el lunes 5 de diciembre cuando continúen las acciones en la justa mundialista con los partidos entre Japón vs Croacia y Brasil vs Corea del Sur.

Caramelo sigue haciendo de las suyas en tierras mundialistas. Foto: Mexsport

