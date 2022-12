Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 4 de diciembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para el primer fin de semana de septiembre que va del 2 al 4 de diciembre; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Estás deseando descansar y dormir un montón de horas, agotada Aries. Concédete hoy este pequeño placer y date permiso para estar en la cama hasta mediodía, sobre todo si el día amanece gris y lluvioso.

La pereza a diario no suele ser buena, pero ahora se trata del necesario descanso quizá después de un día agotador, en el que te saltaste todos los límites. Hoy depura tu organismo tomando agua, zumos naturales, infusiones o consomé ligero. No te vendrá mal prescindir por un día de alimentos sólidos.

TAURO

No es buena idea lo que te ronda hoy por la cabeza sobre tu trabajo, nativa de Tauro. Quizá no estás conforme con el sueldo o con los horarios que a diario no se cumplen, pero dejar de poner todo tu interés en lo que tienes entre manos para que se den cuenta de tu descontento no es la solución.

Piensa en otra fórmula pero no dejes de esforzarte. Quizá hoy te levantes cansada de tanto trabajo y tanta responsabilidad que no crees compensada. Medita sobre ello y encontrarás la respuesta adecuada.

GÉMINIS

Aprovecha hoy para reflexionar sobre todo aquello que deseas y que no has alcanzado todavía, ambiciosa Géminis. Anótalo en tu móvil, tenlo a mano a diario, y repásalo de vez en cuando. Te sorprenderás de ver las muchas cosas que logras en poco tiempo.

Reflexiona también sobre los pros y los contras que tiene esa oferta de trabajo que te llegó en días pasados. Parece una opción irrenunciable, pero tienes tus dudas.

CÁNCER

Estás en una etapa de estabilidad económica, cuidadosa Cáncer, pero esto no significa que derroches a manos llenas tu dinero. Hoy tendrás la tentación de tirar la casa por la ventana porque te sientes muy feliz junto a una persona que ha llegado recientemente a tu vida.

A diario tienes muchos planes fantásticos a los que recurrir que salen baratos o incluso gratis. No tengas ninguna duda de que esta persona especial que te tiene así de contenta agradecerá que no tengas gustos caros.

LEO

Habitualmente eres una persona muy positiva y tienes una visión muy acertada de las cosas, privilegiada Leo. Además, a diario tienes una mente abierta y un carácter muy sociable. Sin embargo, algo te ha ocurrido recientemente que hoy te ha borrado la sonrisa de tu rostro y parece que tu vida ha dado un vuelco.

Procura no perder tu esencia. Pon los medios para no cambiar tu percepción natural de las cosas porque ganas mucho con ello. En el amor, normalmente eres un volcán en erupción pero también parece que últimamente te han echado un jarrón de agua fría.

VIRGO

Poder olvidarte de ciertos temas del pasado que te afectaban a diario negativamente te ha beneficiado y hoy lo estás notando, en especial en el terreno sentimental si eres de las Virgo que están en una relación consolidada.

Entender que tus celos eran infundados y que surgían de tu mente te ha servido para apreciar la paciencia de tu pareja, que ha soportado estoicamente esa mala racha. Hoy podrás compensarle sorprendiéndole con un plan que no espera en absoluto.

LIBRA

Si hoy algún trabajo en el hogar se te resiste, no te amargues el día y déjalo para dentro de unas horas o para mañana, perfeccionista Libra. No te empeñes, como haces a diario, en resolver algo a costa de pillar un estrés como la copa de un pino.

Es domingo y toca descansar y divertirte para recuperar fuerzas. Si este problema supone un obstáculo, deja que alguien con más experiencia lo resuelva. Seguro que puede esperar a mañana.

ESCORPIO

Estás a punto de entrar en una excelente etapa de tu vida, nativa de Escorpio. Está ya al alcance de tu mano, pero aunque estás viendo a diario estas buenas perspectivas no te puedes sacar de encima estos miedos que te hacen recordar algunas malas épocas vividas. Lo que tienes que hacer hoy es pasar página cuanto antes y empezar a disfrutar de lo bueno que tienes cerca.

Si hoy te enteras de que una persona muy cercana pasa por un apuro económico, ayúdale pero no le hagas sentir mal. Si n

SAGITARIO

No es que te sientas débil y con pocas ganas de nada, agobiada Sagitario, es que estás haciendo a diario un trabajo que no te llena y hoy sólo de pensar que mañana es lunes se te ponen los pelos de punta. Si es preciso piensa en dar un golpe de timón pero hoy procura distraerte y divertirte.

Verás que una vez en la calle, con tu gente, todo cambia. Estás ahora muy vinculada a una amiga a la que conoces desde hace poco tiempo. Atenta porque es muy “marimandona” y siempre quiere llevar la iniciativa, condescendiente Sagitario.

CAPRICORNIO

Las cosas que temes, que te preocupan o que te inquietan a diario están sólo en tu mente, nativa de Capricornio. No te angusties, porque en tu horizonte no hay nada que pueda hacer tambalear tu estabilidad, excepto tú misma.

Cálmate y a diario mira las cosas desde una perspectiva más optimista, pero empieza a hacerlo hoy mismo o volverás a cuestionarte si has de aceptar una invitación o no, si tu hermana te pone mala cara o si tu chico está un poco raro.

ACUARIO

Las buenas vibraciones que tienes ahora a diario, nativa de Acuario, propician que se te acerque más gente que de costumbre. También atraes las buenas noticias. Hoy en una reunión familiar pueden comunicarte algo que te harás sentir muy feliz.

Celébralo con tu gente, invítales y sé espléndida porque la ocasión lo merece. En el terreno sentimental, inconformista Acuario, andas quejándote de la actitud dominante de tu pareja y es cierto que actúa así, pero tú tampoco te quedas atrás.

PISCIS

Hoy, nativa de Piscis, puedes coincidir casualmente con una persona que puede presentarte a gente que profesionalmente te interesa mucho. Actúa con serenidad, no te pongas nerviosa y piensa en la mejor forma de abordarle.

Recuerda que nadie recomendará a una persona insegura o que no ofrezca una imagen impecable a diario. Has de causarle una buena impresión. Recuérdalo antes de salir de casa, cuida los detalles y utiliza bien las palabras.

