Los alumnos de una maestra que renunció por estar en OnlyFans piden que regrese

Una profesora de ciencias que renunció a su trabajo después de que sus alumnos descubrieron que estaba en OnlyFans ha recibido una avalancha de mensajes rogándole que vuelva, pues era una muy buena maestra. Se trata de Kirsty Buchan, quien a mediados del mes pasado presentó su dimisión en el instituto Bannerman de Baillieston, Escocia.

La docente había dicho a medios locales que OnlyFans se convirtió en una importante opción para ganar dinero cuando le recortaron el sueldo cuando se tomó un tiempo libre para cuidar a su hijo enfermo. Ahora, ha dicho que en sólo cuatro días duplicó lo que ganaba en un mes en la escuela.

Le han pedido volver a las aulas

Ahora, sin embargo, está siendo inundada con peticiones para volver. Kirsty dijo en una entrevista: "Han sido un par de días locos y estoy destrozada emocionalmente al ver todos los mensajes tan bonitos que me han llegado… La gente está siendo increíblemente amable y muchos comentan lo mucho que me echarán de menos en la escuela, además de reconocer que soy una gran profesora, lo cual es cierto”.

"Los alumnos son conscientes de que hago lo que tengo que hacer por mi hijo y que tengo derecho a hacer lo que quiera con mi propio cuerpo… Siempre he apoyado a los alumnos y les he enseñado a tener confianza en sí mismos. Y ahora están devolviendo el gesto y eso me hace sentir orgullosa", agregó, según documentó el medio inglés Daily Star.

Creció gracias a la viralización de su historia

Aseguró que luego de que su caso se hizo viral a nivel mundial muchos nuevos fans llegaron, "la reacción local ha sido buena, y las suscripciones han llegado con rapidez. Cuando encendí la computadora, vi que tenía cerca de 400 suscripciones, lo que supongo que se debe en gran parte a la prensa. Es casi el doble de lo que ganaba en un mes como profesor”, detalló.

"Así que la publicidad ciertamente no está haciendo ningún daño al negocio y espero que siga subiendo y subiendo", añadió. Sin embargo, la ahora ex maestra no ha detallado si considerará volver a las aulas.

