Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 3 de diciembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para el primer fin de semana del mes de diciembre que va del 2 al 4 de doceavo mes; entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Hoy puede llegarte una buena oportunidad de la mano de alguien a quien aprecias mucho, afortunada Aries. Puede ser una información valiosa sobre el medio en el que te desenvuelves, un puesto de trabajo que ha quedado vacante o una propuesta para participar en un negocio que tiene muy buena pinta.

Relacionarte socialmente a diario no es un capricho sino una necesidad. No todo ha de ser trabajo y hogar. Los amigos también necesitan su espacio.

TAURO

A veces las oportunidades llegan camufladas, nativa de Tauro, y hoy es posible que te encuentres con una situación que en apariencia no tiene importancia pero que podría influir muy positivamente en tu avance profesional.

Pon mucha atención porque alguien te estará valorando. Aprende a distinguir a diario las cosas importantes aunque lleguen disfrazadas de temas poco relevantes.

GÉMINIS

Hoy no escurras el bulto, esquiva Géminis, si los temas que tienes entre manos se complican más de lo que esperabas. No dejes las cosas para mañana. Tienes capacidad suficiente para superar a diario cualquier obstáculo, no dejes que te invada ese espíritu comodón.

En estos momentos es, precisamente, cuando mas disposición has de mostrar. Esto te hará avanzar en tu futuro profesional. Hoy se planteará un tema importante en el trabajo.

CÁNCER

Si te levantas hoy de buen humor, nativa de Cáncer, aprovecha para hacer algunas cosas que a diario tienes atravesadas, resolver cuestiones complicadas o gestionar asuntos delicados. Una actitud positiva siempre hará que el terreno se allane, podrás comprobarlo.

Estás a las puertas de una etapa fantástica, en la que no te asustarán los obstáculos que puedan surgir, porque sabes que tienes los medios para superarlos. Hoy alguien a quien apenas conoces puede sorprenderte ofreciéndote un trabajo o un negocio que supera tus expectativas.

LEO

Hoy es un día muy bien aspectado para empezar a mirarlo todo por el lado positivo y darte cuenta de que no hay para tanto, privilegiada Leo. Decide poner solución hoy mismo a ciertas cosas que te preocupan a diario. No lo dejes para mañana, hazlo ahora que tienes buen ánimo.

Es el momento propicio para pararte a reflexionar sobre los pasos que has de seguir dando a diario de ahora en adelante para conseguir tus objetivos.

Céntrate en este análisis porque podrías captar una buena oportunidad que se te está presentando en el trabajo pero que todavía no has sabido reconocer. Es posible que este desánimo que estás acusando sea debido a un desengaño amoroso, pasional Leo.

VIRGO

No hagas caso hoy de todo lo que te dicen y si se trata de un consejo ponlo en cuarentena, crédula Virgo. Últimamente te has dejado llevar a diario por opiniones ajenas y esto no te ha dado buenos resultados, pero pareces propensa aceptarlo de nuevo.

Al menos cuestiona la veracidad de lo que te cuentan. Tómate hoy un tiempo y reflexiona sobre esa decisión importante que has de tomar libremente, sin influencias externas.

LIBRA

Tu jornada estará hoy presidida por el amor y algunas nativas de Libra puede que se sorprendan muy agradablemente. Estas afortunadas vivirán momentos muy felices junto a la persona de quien están enamoradas o podrían recibir alguna propuesta seria para iniciar una relación.

Es un buen día para salir de compras y dar un aire renovado a tu imagen, actualizarte te vendrá bien y te hará sentir más segura de ti misma.

ESCORPIO

Hoy estás de suerte, nativa de Escorpio, porque alguien importante en el medio en el que te desenvuelves te facilitará una información que te resultará de gran utilidad para resolver un asunto complicado en el trabajo.

Esto, sin duda, te dará las herramientas para avanzar a diario en tu progreso profesional. Te falla un poco el orden y la organización.

SAGITARIO

Aunque estés atravesando una etapa de calma, nativa de Sagitario, hoy quizá tengas que enfrentarte a un imprevisto. No te preocupes, ahora tienes la mente muy clara para resolver cualquier asunto.

Te darás cuenta enseguida de cuál es el origen y la solución que requiere. Lo que has de procurar especialmente hoy es no involucrarte en ninguna discusión y menos si es el en trabajo.

CAPRICORNIO

Si hoy alguien por la calle, o en algún lugar público dice algo o tiene una actitud que te molesta, lo mejor que puedes hacer es ignorarle, decidida Capricornio. Por mucho coraje que te dé, aléjate del conflicto porque tienes todas las de salir perdiendo. Además hoy los astros te confieren un perfil muy bélico y te conviene frenar un poco.

La gente de tu alrededor, en especial tu pareja, están entre sorprendidos y cansados de esa irritabilidad que estás mostrando a diario. Si estás de mal humor intenta controlarte, también en el ámbito laboral.

ACUARIO

Evita hoy esos aires de superioridad que muestras a veces, nativa de Acuario. Por mucho protagonismo e influencia que tengas en tu medio profesional, te irá mejor demostrar humildad a diario. Ya sabes que en la vida las cosas vienen y van.

Ahora que estás en el camino de subida no olvides cuando estabas intentando escalar el primer peldaño. Estás en un momento muy bueno a nivel profesional y todos tus superiores te valoran muy positivamente. Disfruta

PISCIS

Aunque estés pasando por un momento en que todo te parece complicado y los obstáculos insalvables, desmoralizada Piscis, recuerda que la vida puede cambiar para bien de un momento a otro y es probable que en tu caso esto suceda hoy mismo.

Últimamente estás intentando a diario superar una situación complicada, incluso echando mano de ciertas influencias, pero todavía no lo has logrado.

