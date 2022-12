Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 24 de diciembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 19 al 23 diciembre; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Si se te crea hoy un problema porque estás indecisa ante una invitación para mantener un encuentro social reflexiona antes de aceptar. Quizá prefieres descansar o ir a otra parte. Di sencillamente que no y no te supedites a diario a los deseos de los demás.

Recuerda que nadie te obliga a hacer aquello que no te apetece. La decisión es tuya y si crees que estarás mejor en otra parte, rechaza la invitación sin ningún remordimiento. También es importante que evites reuniones con mucha gente, en especial si tienen lugar en espacios cerrados.

TAURO

Puede que estés hoy especialmente intranquila, pendiente de una respuesta o de un resultado. Es de esos días en que sientes que los nervios pueden contigo.

Ante situaciones como ésta, a diario piensa en positivo. No sirve de nada anticiparte a los acontecimientos y menos en este plan. También deberías valorarte más.

GÉMINIS

Hoy que dispondrás de más tiempo que de costumbre, reflexiona y valora si lo que estás haciendo a diario te llena por completo o si te sentirías más satisfecha en otro ámbito o en otra empresa. Si has tenido algún contratiempo en el trabajo en estos últimos días, quizá es que tu actitud no ha jugado precisamente a tu favor.

Pon los cinco sentidos a lo que tienes entre manos a diario porque podrías cometer un error que tendría repercusiones. Plantéatelo sinceramente, te evitarás pasar todo el tiempo amargada, o trabajando sólo para ganar dinero, sin otra compensación.

CÁNCER

En los últimos días has dejado tu trabajo en segundo término, Cáncer. Has tenido a diario la mente ocupada por otros temas que te preocupaban. Sin embargo, no puedes dejar pasar ni un día más sin dedicarte cien por cien a tu tarea.

No hagas ya más concesiones o podrías provocar un revés profesional que te costaría remontar. Reflexiona sobre ello con calma durante el fin de semana y prepárate para ponerlo en práctica el lunes. Hoy tendrás noticias de alguien que se interesa por temas que tú dominas.

LEO

Hoy es probable que te hayas levantado con la sensación de que la energía te sale por todos los poros. Pareces haber recuperado de golpe todo tu potencial anímico. Habías estado acusando un bajón a diario, pero ahora se ha disipado como por arte de magia.

El mérito de este cambio adjudícatelo a ti misma. Lo estabas deseando y lo has conseguido gracias a tu actitud y al poder de la mente. Por fin vuelves a sentirte bien en tu propia piel. Por eso hoy podrás advertir las numerosas posibilidades que pone ante ti la vida.

VIRGO

Puede que hoy tengas el estómago alterado. Tal vez durante el puente te has pasado un poco de la raya con la bebida y la alimentación. Si quieres recuperarte rápidamente, haz una dieta suave. También te conviene mucho aumentar a diario tu actividad física y ser constante en ello.

Te ayudará a mejorar la salud y también tu físico. En el amor, si estás conociendo a alguien que te interesa pero en quien todavía no tienes mucha confianza, no presiones. Hoy procura dominar ese impulso que te hace llamarle o enviarle mensajitos a todas horas.

LIBRA

Has de dejar de tener tantas dudas de una vez por todas. Recupera hoy la confianza en ti misma. No te dejes influenciar por personas que están cerca de ti y que te aconsejan con la mejor intención, pero que se equivocan a diario en sus planteamientos. Nadie mejor que tú puede saber lo que te conviene.

Tienes todo lo necesario para lograr lo que te propones, sólo necesitas estar convencida de que puedes alcanzar cualquier meta. Muestra el lado más carismático de tu personalidad y avanzarás a pasos agigantados en el mundo profesional.

ESCORPIO

Andas a diario culpabilizándote por un mal momento que tuviste con una persona. Tal vez la ofendiste con tus palabras o con tus acciones. Has de sacarte hoy mismo este sentimiento de encima. Busca a esta persona y discúlpate.

Libera tu conciencia de este peso, que lo andas arrastrando como una piedra atada al cuello. Sólo así recuperarás la energía positiva que tanta falta te hace en estos momentos. Ese estado de ánimo te puede hacer cometer errores en el presente.

SAGITARIO

Jornada de cambios para ti en especial en tu forma de pensar, aunque también en los acontecimientos que podrás vivir a lo largo del día de hoy. Tendrás incluso la oportunidad de cambiar tu futuro. Esa buena idea que tenías en la cabeza a diario desde hace tiempo, ahora puedes empezar a ponerla en práctica.

Decídete a actuar y no dejes que la oportunidad pase de nuevo de largo ante ti, como has hecho en otras ocasiones. También en el terreno sentimental surgirán hoy novedades, prepárate para ellas, que no te agarren desprevenida.

CAPRICORNIO

Lo que mejor te sentará hoy es poder salir de la ciudad durante todo este fin de semana. El trabajo te ha absorbido diario y ahora necesitas respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza, ver cielos despejados.

Esto te renovará. Te alejarás de todos los problemas y ya sabes lo que significa “poner tierra por medio”, que los problemas los dejas en otro plano. Necesitas tiempo para pasear y meditar. Estás hecha un poco un lío y necesitas ver objetivamente la realidad, saber lo que pasa a tu alrededor a diario.

ACUARIO

Hoy tendrás la lucidez necesaria para ver que alguien a quien ves a diario y que siempre se acerca a ti aparentemente con buenas intenciones, es una persona muy falsa. Haz caso de tu intuición y sortea la situación que te quiere crear.

Lograrás escapar de sus redes y a partir de ahora evítala, bórrala de tus contactos para siempre jamás. Con amigos así no necesitas enemigos. Pero no por eso creas que tienes peor suerte que otras personas porque no es así. No es una cuestión de mala suerte, sino de cómo afrontar las dificultades cotidianas.

PISCIS

Aprovecha la ocasión que te puede surgir hoy. Alguien te propondrá hacer una salida a un lugar que deseabas a diario desde hace tiempo. Ahora que económicamente te lo puedes permitir, hazlo. Si te decides aceptar esta propuesta, tendrás hoy un día espectacular. Si vas con tu pareja será como una luna de miel y te servirá para afianzar vuestro vínculo.

También será un buen plan quedarte en casa disfrutando de la intimidad del hogar. Aprovéchalo para actualizarte en ciertos temas porque te llegará pronto una buena oportunidad que requerirá que tengas al día estos conocimientos.

