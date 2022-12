El viajero del tiempo asegura que la Inteligencia artificial se volverá contra la humanidad

Un presunto viajero en el tiempo que ya ha acertado de pleno con sus predicciones afirma que la creación de inteligencia artificial no tiene ningún resultado positivo. Se trata de Drew Curtis, fundador del sitio de noticias Fark, quien es conocido por un tuit viral que publicó en 2015 en el que decía: "Soy un viajero en el tiempo de 2020. Disfruten el 2016: es lo mejor que habrá por un tiempo".

Aunque dice que la predicción fue un "completo accidente", volvió a tuitear el post en 2020 durante la pandemia COVID-19, por lo que muchos de sus seguidores sugieren que sabía de lo que hablaba cuando escribió en 2016.

¿La tecnología terminará con la humanidad?

Ahora Curtis ha dicho que la IA no llevará a ningún sitio bueno a la humanidad y que podría matarnos a todos. Cuando se le preguntó sobre el panorama de esta tecnología para 2023 aseguró que todo sería "más o menos igual que ahora: espeluznante, desconcertante y no preparada para el prime time".

"Por mi vida, no puedo entender por qué estamos intentando construir una. En el mejor de los casos surgiría un nuevo y terrible dilema ético… En el peor de los casos nos mata a todos. No hay victoria", comentó.

Curtis también dijo que a sus predicciones le ayudan unas copas. Dijo: "De vez en cuando, y no lo he hecho en un par de meses, me emborracho mucho, y entonces digo: ¿Quién quiere oír preguntas sobre viajes en el tiempo?". Algunos de sus seguidores aseguran que sólo es entretenimiento y que sus palabras no deben tomarse en serio.

¿Se puede viajar en el tiempo?

Nuestra comprensión moderna del tiempo y la causalidad procede de la relatividad general. La teoría de Albert Einstein combina el espacio y el tiempo en una sola entidad, el "espaciotiempo". Durante décadas, los físicos han intentado utilizar la relatividad general para averiguar si es posible viajar en el tiempo, lo más desconcertante es que se pueden escribir ecuaciones que describan el viaje en el tiempo y que sean totalmente compatibles y coherentes con la relatividad, pero a la hora de llevarlas a la práctica son casi imposibles de realizar.

El primero de todos los obstáculos es que para impulsar una máquina del tiempo se necesitaría una cantidad enorme de energía negativa, la cual aún no se descubre cómo almacenar, aunque esto sólo sería un problema de nuestra tecnología actual o de nuestra comprensión de la mecánica cuántica, por lo que en el futuro podría resolverse.

La otra cuestión es más significativa, se trata de que el viaje en el tiempo parece contradecir la lógica, ya que genera paradojas de consistencia, que ocurren siempre que se produce un determinado acontecimiento que lleva a cambiar el pasado, pero el propio cambio impide que este acontecimiento se produzca en primer lugar.

