La sorprendente autocrítica viral de un argentino: "Creen que el campeonato nos va a mejorar la vida, pero no"

Según los registros oficiales fueron cinco millones de personas las que recibieron a la selección argentina de fútbol en Buenos Aires luego de conseguir el campeonato del mundo en Qatar 2022 al derrotar a Francia en la gran final. Durante las celebraciones hubo de todo, incluso un gesto de unión poco habitual en el país que inventó "la grieta", para referirse a la polarización política.

Entre todo ese entusiasmo desbordado hubo incidentes, muertos y desmanes, además de una opinión que se volvió viral en TikTok a pesar que en su introducción advierte que es "algo impopular". El usuario Willian Zantiny publicó en la popular red social una cruda reflexión sobre el "excesivo fanatismo en Argentina" y cómo el logro puede hacer olvidar los graves problemas económicos, sociales y políticos que atraviesa esa nación.

"A la gente le importa mucho más salir campeón, que su país se arregle y que sea un país que ande de verdad", aseguró Zantiny en el video que muestra los alrededores del Obelisco tras los festejos. Las imágenes son fiel testimonio del torbellino de pasión que arrasó la hermosa capital bonarense.

Hay que recordar que Argentina lleva años sumida en una compleja situación económica y política que tuvo su pináculo este 2022 con el atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández y su posterior condena e inhabilitación por cargos por mal uso del servicio público.

"Muchos creen que un campeonato de fútbol nos va a mejorar la vida, pero no, capaz a los jugadores sí, porque van a ganar mucha más plata, pero nosotros, no. No va a cambiar nada para nosotros", expresó contundente el tiktoker que logró millones de reproducciones con su publicación, además de una ola de comentarios encontrados.

"Esto te va a dar una alegría que es medio irreal, porque te va a hacer creer que somos los mejores en algo y podemos gastar (burlarnos) de otros, hasta te va a hacer creer que es un logro un poco tuyo también y de todos los demás, pero no es así", concluyó.

"Dale circo al pueblo y olvidara lo realmente importante", opinó un usuario. "El primer argentino que escucho coherente", remató otra.

El que se quedó con las ganas de aparecer en la foto fue el presidente Alberto Fernández, quien a pesar se su insistencia, no logró que los jugadores acudieran a la Casa Rosada para una recepción oficial. "Puse a disposición la casa de gobierno, pero los futbolistas decidieron otra cosa", apuntó el mandatario de izquierda.

"Llevamos muchos años de crisis, esto es un aire"

Lionel Messi y la selección argentina campeona del mundo tuvieron que terminar su caravana de celebración el martes pasado con un sobrevuelo en helicópteros sobre una Buenos Aires desbordada con más de 5 millones de hinchas, sin poder llegar al legendario Obelisco como estaba previsto.

Al cabo de casi cinco horas de recorrido en un autobús descapotable que se movía prácticamente a paso de humano, los jugadores renunciaron a proseguir por tierra su trayecto que había comenzado en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, periferia de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros por carretera del centro de la capital.

La zona del Obelisco, en la avenida 9 de julio, tradicional lugar de celebración futbolística, se vio desbordada por millones de personas, lo que empujó a muchos aficionados a desplazarse hacia la cercana Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia.

"Los Campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular. Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración", anunció Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, en su cuenta Twitter.

Apenas se supo que venían en helicóptero, miles de personas que esperaban en el centro de Buenos Aires corrieron hacia la Plaza de Mayo pensando que aterrizarían allí para asomarse desde el balcón de la Casa Rosada, sede de la presidencia, como hicieron en el pasado los campeones de México-1986 y de Argentina-1978.

Pero el recorrido finalmente fue solo aéreo. Al final de la tarde, Messi y Ángel Di María volaron en un avión privado a Rosario, su ciudad de origen, junto con Paulo Dybala.

Messi y Di María tomaron luego un helicóptero para ir al barrio privado en el cual tienen casa, a las afueras de Rosario. Dybala siguió viaje hacia Córdoba, su ciudad natal, constató un fotógrafo de AFP.

Aunque la gente mostró una cierta decepción de que los jugadores no entrasen a Buenos Aires, igualmente continuó celebrando el triunfo.

"Me hubiera gustado que terminara de otra forma. Se subestimó lo que podía pasar", lamentó Román García, empleado administrativo de 38 años.

Por unos días, el país olvidó los pesares económicos. "Estoy muy contenta. Es muy importante para nuestro país. La victoria de Argentina nos hace sentir bien", dijo a la AFP Marta Acosta, de 35 años.

"Llevamos ya varios años de mucha crisis económica, esto es un aire y un empuje también. Ver a Argentina ganar un Mundial siendo yo tan joven es una bendición", dijo a la AFP Lautaro Rodríguez, de 21 años.

