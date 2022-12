Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 22 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 22 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos sinos tendrán que cuidarse de envidias y celos Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es momento de poner ese negocio que tanto quieres, ya que se viene una racha muy buena en tu vida llena de crecimiento en el área de los dineros sobre todo la primera semana de enero, estás en buenos tiempos para consolidar muchas cosas.

Grandes oportunidades para ti, pero debes ya no caer en la flojera, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarte al suelo y ser como los demás.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. No dejes que las personas te manipulen y logren el objetivo de arruinarte la existencia, es posible que recibas noticias de un trabajo que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo. Viene el reencuentro con familia que tenías tiempo de no ver.

Un amor importante seguirá creciendo en tu vida solo es cuestión de que sigas cultivándolo y trabajando en eso. Los días que quedan analiza hacia dónde vas y qué esperas del siguiente año.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no es buen momento para el amor así que si andas de romance bájale dos rayas a eso. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tú ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás.

Es preciso que tomes en cuenta las señales que tu pareja te pone, ya que has descuidado cuestiones básicas de tu relación. No te atontes si no realizaste tus metas este año aplícate para que el 2023 venga con un gran cambio. Un viaje iniciando el año comenzará a planearse con familia o pareja

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no pretendas cambiar por nadie, ya que nadie es merecedor de algo así. Aprende a decir que no y a no estar siempre para esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo y después te mandan a la tiznada. Cuidado donde dejas los dineros o llaves porque vienen perdidas.

Recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incómodo o incómoda en las próximas semanas será sobre algo de tu pasado y noticias y chismes de algo que te pondrá a pensar mucho, no te preocupes por problemas que ni son tuyos.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, un cambio de casa se ve muy próximo y la posibilidad de entablar relación con persona con la que ya has estado saliendo, esto será a mediados del mes de enero. Momento de pérdidas materiales así que ponte perra porque podrías quedar en banca rota por andar dándole dinero a quien no te merece.

Cuidado con esa persona del pasado de ojos claros que podría retornar a tu vida y causarte graves conflictos. Vienen amores de una noche y la posibilidad de abrir negocio que tiene que ver con los alimentos, si te aplicas te va a ir muy bien, antes de que cierre el año deberás tener ya una visión de lo que quieres. Un amor se comenzará a concretar en próximas fechas, viene por red social.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuidado con dolores de estómago, ya que se harán presente y podrías enfermarte en estos días, así que no le entres mucho a los tamales y pavo. Deja de pensar en el pasado y céntrate en tu presente, estás a nada de lograr objetivos y metas que habías dejado inconclusas.

No descuides tu cuerpazo criminal, hay subidas de peso muy perras estos días y es normal solo en enero aplícate con el plástico y si estás jodida con la dieta y gym. No es momento de perder el tiempo con personas que no te dejan nada bueno, que solo te causan conflictos y no te dejan avanzar por envidiosas, no quieren que tengas más que ellos.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, esta Navidad enfócate en ti y en lo que quieres lograr en el 2023 antes de solucionarle algo mundo su vida. Momento de amores nuevos y de cambios laborales, es probable que vengan problemas en lo laboral, pero deberás de ser muy inteligente para que esos problemas o cambios no te afecten.

No descuides tus sueños o planes, ya que hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Este 2022 no fue del todo bueno, pero recuerda que lo mejor está a penas por llegar a tu vida. Un viaje se aproxima y será fuera del país probablemente.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, un viaje está por darse y te va a ir a increíble, será la segunda semana de enero, pero deberás de cuidar mucho tu economía para que no te afecte y andes en modo jodido. Te va a caer el 20 sobre el tiempo que has perdido y muchas veces mendigando atención o amor a quien no lo merece.

Viene un año en el cual la salud deberá de ser muy importante, año de liberarte de lo que ya fue y prepararte para lo nuevo que la vida tiene para ti. Una amistad andará muy pegada a ti, ya que querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. La vida te va a enseñar que debes detenerte y no vivir tan aprisa.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacido entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no te dejes caer por una situación que está por suceder o ya está pasando y podría ponerte o tenerte muy de malas. Vienen fiestas y posadas de última hora y podrían presentarse ciertos problemas.

Momentos buenos en muchas áreas y cambios de última hora en tu corazón que te van a beneficiar demasiado. Días en los cuales pensarás en este año y te darás cuenta de que falto mucho por hacer, prepárate porque posiblemente el mejor año de tu vida esté por llegar. Amores de una noche y posibilidad de resolver situaciones que tienen que ver con pleitos ya sea con pareja o amistades. Viene un cambio el cual traerá contigo mejoras económicas, pero quizás un cambio de ciudad.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, muchos cambios laborales para tu beneficio. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar y quizás sea iniciando el 2023. Inicias la planeación de un viaje grande a otro país para el próximo año. Tus números de la suerte son el 12 y el 45.

No perdonas mentiras y sabes bien como mandar a la fregada a quien juega con tus sentimientos, solo trata de no volver a tropezar con la misma piedra. Deja que la vida te sorprenda y muéstrate quién eres y de lo que eres capaz de conseguir, hay personas muy perras que quisieran acabar con tu felicidad, pero cuando ellos van por la leche tú ya vienes con los quesos.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, el amor ya no es tu prioridad, pues comprenderás que puedes ser feliz tengas o no una persona contigo a tu lado, a pesar de eso grandes amores del pasado retornan ya lo has superado ni te mortifiques. Se va un año complicado, pero viene un año de mucho aprendizaje y consolidación de sueños y metas.

Cuidado con lo que quieres, ya que podrías estar deseando algo que no es bueno para tu vida y que solo te va a dañar más de la cuenta. Date la oportunidad de decir que si a nuevos proyectos sobre todo algunos que llegarán en el 2023. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Un sueño se hace realidad.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, que este año que se va te sirva de aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores, la pasaste mal y sufriste, ya pasó, ya fue, ahora ábrete a nuevas oportunidades. Es momento que veas quien eres y lo que te ha costado llegar hasta donde estás, no te pongas de oferta ni te des a cualquiera, vales mucho y quien te quiera deberá esforzarse para obtenerte.

Vienen amores muy importantes y cambios de última hora en tu economía que deberás de aprovechar al máximo. Que el próximo 2023 sea de éxitos y de cambios que te puedan traer muchas mejoras en todos esos aspectos en los cuales habías estado estancados. Un embarazo en los primeros meses del año podría aparecer en ti, tu pareja o personas muy cercanas. Entras en una etapa algo imperfecta que deberás atender, complicaciones con arreglo de documentos.

SIGUE LEYENDO

Difícil que no den pelea, estos son los signos zodiacales más competitivos

Sagitario, Piscis y otros signos del zodiaco que podrán dar un gran paso en el amor antes de que termine el año

No hacen nada: 3 signos zodiacales que destacan por ser los más flojos