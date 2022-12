A Yadira le cancelaron pedido de 2 mil pasteles, lo publicó y llegaron cientos a comprarle

El viernes pasado una joven repostera informó desde su cuenta de Facebook que se encontraba desesperada debido a que un cliente que le había encargado 2 mil pastelitos no había pasado a recoger su pedido y que, peor aún, ni siquiera había dejado depósito alguno. Mediante una publicación, Yadira Reyes, originaria de Tamaulipas, daba a conocer su desesperada situación, así como las fotografías de los cientos de pasteles de tamaño pequeño que se habían quedado rezagados.

El objetivo, aclaró, era evitar que se echaran a perder y así poder también recuperar un poco de su inversión. En el post, la joven repostera informó que cualquier persona que le interesara adquirir alguno, o más, de sus productos podía acudir a su domicilio y apoyarla adquiriendo alguno de los pastelitos individuales de excelente calidad que había elaborado con la ayuda de su familia.

Algunos de los pastelitos individuales que le habían encargado a la joven repostera. FOTO: Facebook

"Estamos tratando de recuperar algo de la inversión"

Desde sus redes sociales Yadira, quien vive en Ciudad Victoria, contó a sus contactos que la persona responsable de realizar el pedido, identificado como Jorge Zúñiga, le había quedado mal y no había acudido al domicilio a realizar el pago correspondiente a los postres individuales que había encargado:

El pedido había sido de 2 mil pasteles personales. FOTO: Facebook

"Realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales, los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado", escribió en el post, el cual acompañó con algunas fotografías de su producto. En el mensaje, la joven destacó que debido a su difícil situación, se había visto en la necesidad de rematar su producto para que no se le echara a perder:

"Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar, estamos rematando los pasteles $30 pesos 2X50 el que guste apoyarnos, estamos 10 Bravo y Allende 502", escribió en su cuenta de Facebook.

Hasta el domicilio de Yadira llegaron cientos de personas. FOTO: Facebook

Yadira recibió una respuesta extraordinaria

Una vez que la repostera dio a conocer su historia, la respuesta por parte de los internautas fue extraordinaria ya que hasta su domicilio llegaron cientos de personas no solo de la ciudad, también hubo quienes llegaron desde localidades cercanas para brindarle su apoyo y adquirir algunos de sus productos.

"Quiero dar las gracias, mil gracias por esa empatía que la gente tuvo hacia nosotros. Ese apoyo incondicional, esa forma de demostrar que somos más los buenos. No tengo palabras de cómo agradecer tantas llamadas, tantos mensajes, tanta gente que se dio tiempo de venir y ofrecernos su apoyo", declaró la dueña de la "Pasteles Yadi", nombre de la pequeña empresa familiar que se dedica a la repostería.

Entrevistada por "Noticias Tamaulipas", la joven repostera contó que el cliente que los dejó con el pedido de dos mil pasteles individuales era una persona conocida, "de confianza", y que por ello le brindaron el servicio incluso sin pedirle anticipo: "Las personas que nos conocen, saben que nosotros somos muy responsables en nuestro trabajo, nos gusta, amamos amamos nuestro trabajo y por eso confiamos en las personas. Muchos de mis clientes saben que no se les pide anticipo porque tenemos años de conocernos", contó.

Joven agradece el gran poyo recibido

Yadira Reyes no dudo en agradecer el inmenso apoyo que recibió por parte de todas las personas que acudieron a su domicilio o qu e incluso a la distancia la apoyaron: "Fue impresionante la respuesta, se hizo una publicación el viernes por la noche por parte de unas amigas. Tenía decorados mil 400 pasteles decorados, mas 600 sin decorar. Juntos eran 2 mil, repartido en casa de mis suegros, de mis primos, de mis tíos, de mi mamá, de mis amistades.Todos teníamos pasteles porque teníamos un compromiso", relató en una entrevista.

La joven declaró que incluso llegaron personas que venían de fuera de la ciudad: "Venía gente con niños, venía gente que no era de aquí, en bicicleta, a pie, en moto. Venían a apoyar, era la una y media de la tarde y ya no teníamos producto. La gente seguía llegando, seguía apoyando. Lo que hicimos fue levantar una lista y comprometernos a darles su producto al siguiente día, el domingo temprano, tuvimos que hornear de vuelta para poder cumplir con ese compromiso que teníamos con ellos, con la gente, más que nada fue por la atención a" quienes acudieron a comprar, explicó.

Yadira narró que personas de todas partes del país la apoyaron incluso con transferencias de efectivo: "Había personas que me hablaban, que hicieron transferencias, que no eran de aquí; eran de Monterrey, de Reynosa, de Matamoros, de Veracruz, de Chihuahua, de Chiapas. Hubo gente que estaba en el hospital que hacía transferencias de cuatro pastelitos y venía su esposo. Vinieron señoras ya grandes. Dios me los bendiga a todos, a todas las personas que vinieron", concluyó agradecida.

