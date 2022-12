Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 21 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 20 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No dejes que te miren feo o te desanimarás durante el día Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es posible que en estos días por medio de una amistad llegue una persona que te hará vibrar y volver a sentir la necesidad de amar, disfruta el momento y lo que tenga que durar. No te atontes ni tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva la tiznada, ya que podrías cometer errores de los que te arrepentirás el resto de tu vida.

Si tienes pareja y ha estado distante, acércate más a él o a ella, algunas veces no quiere contarte sus problemas por miedo a tus juicios. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo. Esta navidad reencuéntrate con tu yo del pasado y dile todo eso que te hubiera gustado decirle.

En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, terminas diciembre agotado, pero con muchos planes y sueños para el 2023. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas en caso de estar soltero o soltera, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti.

En los negocios viene un dinero extra y un cambio laboral que te va a beneficiar muchísimo. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, si no confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, se viene estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti.

Si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada, ya que a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades. No gastes tanto en tonterías que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias. Amor a la distancia comienza a revivir, empezarás a sentirle sabor a la vida y al amor.

Leo

Para los LEO, signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, últimos días del mes y con él, nuevos ciclos se aproximan, aprenderás de caídas y te liberarás de la rutina. Es momento de abrirle las puertas al amor, inguesu lo que tenga que pasar, no te detengas y si vuelves a sufrir aprenderás de la caída.

Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Una amistad te dará una sorpresa agradable.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador, ya que gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida.

Es momento de analizar todo el año que viviste y de comenzar a planear un 2023 más ameno. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo a la tiznada. Cuidado con compras y gastos innecesarios que te traerán ciertos problemas.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten cuidado con cambios de humor repentinos que se podrían presentar en cualquier momento. Se va un año muy complicado, pero se tiene la esperanza que lo que venga será mucho mejor así que prepárate para el 2023.

Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. Empezarás a sentir unas ganas tremendas de enamorarte, dale para delante y que te valga madres, recuerda que vida solo un así que disfrútala con quien quiera estar a tu lado, podrías sentir rencor y odio por una persona de tu pasado que te dañó un montón, mientras sigas con esos sentimientos jamás lograrás avanzar

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, se viene la oportunidad de ser plato de segunda mesa o amante de alguien, ni te metas en esos problemas o podrían hacértela de emoción o armarte un escándalo, no naciste para eso, date tu lugar y que paguen tu precio.

Si tienes pareja sé más exigente, así como él o ella te exigen, no des todo recuerda que al final quien más da es quien más sufre. Amor a distancia regresará en próximas fechas. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacido entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida. Tu manera de tomar decisiones no ha sido la correcta y eso traerá consigo ciertos problemas con las personas que te rodean.

Cierra el año de la mejor forma, estos días son para reflexionar y anotar tus propósitos para que inicies el año de la mejor forma. Vienen proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas, pero al final ten presente que a última palabra solo la tienes tú.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tienes que dar otra oportunidad a alguien ahora pon tu la condición, si te lo propones vas a fregar bien bonito y voltear la tortilla a quien una vez te hizo daño.

Ten cuidado con problemas de leyes, ya que entras en una etapa en la cual podrían surgir problemas jurídicos los cuales será complicado evadir y traerán consigo grandes pérdidas económicas. Es posible que en esta semana te enteres de un engaño o rompimiento de relación en algún momento de tu familia.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cada que requieras platicar con alguien busca a una persona verdaderamente cercana a ti, te has equivocado mucho con amistades falsas y podrían utilizar tu información en un fututo para dañarte.

Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes para toda tu vida, invierte en él y pronto verás los resultados que buscas. No permitas que tu falta de actitud y ganas te dañe tus proyectos, tienes todo para lograrlos el problema es que te desespera no ver resultados pronto.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, en cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona, pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en esas tontas depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada.

Sino tienes una relación en próximos días comenzarás a platicar mucho con personas distintas y una de ellas podría entrar en tu corazón, a inicios del 2023 podrías entrar en una relación bastante fuerte. No temas a una oportunidad de negocios que te estarán ofreciendo en estos días, te podría ayudar a incrementar notablemente tus ingresos. Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia

