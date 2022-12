Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 20 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 15 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, el amor llega de tierras lejanas o red social. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho, ya que podrías aflojar a la persona equivocada. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho.

La llegada de nuevos amores se aproxima y un cambio en tu economía que te va a dejar grandes ganancias; "Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas".

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto. Retorna un amor con el cual no se concretó nada por terceras personas y hay muchas posibilidades que esta ocasión todo se dé de la mejor manera.

No te dejes llevar por lo que sucedió este año, cierra el año con la mejor actitud y sé más positivo que nunca si quieres lograr proyectos; "Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas".

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu sentido de humor va a traer mucho a esa persona que te interesa, trata de no ser tan dejada en los asuntos del corazón, no bajes tu nivel ni tu precio por nadie, hay posibilidad de iniciar negocio que tiene que ver con comercio y ventas.

Vienen muchos gastos estos últimos días del año. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención, puesto que podrías confundirlo con amistad; "Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos porque quizás el día de mañana ya sea tarde para eso".

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no esperes nada de nadie, analiza este año y despídete del en de la mejor manera, que esta navidad no te agarren los gastos y las prisas. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti; "Si tienes pareja no caigas en la rutina de siempre, a veces la relación se torna aburrida, ya que dejan de ser lo que era cuando comenzaron".

Tus sueños son tuyos no de tu familia ni del vecino o vecina, cree en ti y ve tras ellos o de lo contrario al final no lograrás nada. Ten cuidado con una caída o con accidente. Si tienes pareja date tu lugar y no pretendas que esa persona te trate como le dé su reverenda gana.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, recordarás mucho a una persona que ya no está físicamente contigo, pero sentirás su presencia más que nunca en estos días, quiere comunicarse contigo y lo hará mediante un sueño y mediante una persona, enciéndele una veladora blanca.

Son días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo. No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera la va a hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres; "Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana".

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, deberás de reflexionar sobre este año y hacer un lado la melancolía que te genere para comenzar a planear nuevos horizontes. No vuelvas a permitir que jueguen con tus sentimientos y tus cosas, es necesario que aprendas que cuando no te quieren es no, deja de exponerte mendigando atención y cariño a quien prácticamente le vales.

Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces, ya que así sueles atraerlo hacia ti; "Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades debido a que has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado".

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, se viene un Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Inicias una etapa muy fuerte en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar, ya que lo llevas en la sangre.

Vienen días de muchos cambios, comenzarás una amistad con una persona importante que te dejará muy buenas cosas. Un familiar se preocupa mucho por ti, no le des tantos dolores de cabeza si no hay necesidad de hacerlo: "Ten cuidado como piensas, porque sueles atraer cuestiones negativas".

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, prepárate para gastos innecesarios y compras de última hora para navidad podrías dar un golpe fuerte a tu economía; "Tu sexto sentido te va a avisar de situaciones que van a suceder en cualquier momento, cuidado con cambios de salud, podría presentarse gastritis o colitis derivado de la alimentación que estás llevando".

La vida es bella y has aprendido como vivirla sin gente destructiva que solo te destruye o te pone de malas, cuida mucho tu carácter para que no lastimes a familiares o personas que son importantes para ti.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacido entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, aprovecha esta navidad para decirle a tus seres queridos lo que significan para ti, disfruta estas fiestas. Un viaje se comenzará a planear, ten mucho cuidado con tu economía, ya que podrías pasar por una situación complicada a mediados de enero, así como con cuestiones de salud.

Ten cuidado con hacer promesas que está complicado cumplir en el 2023; "Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones".

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Si tienes pareja ten cuidado con amistades, podrían interferir en tu relación metiéndose en tu vida. No intentes cobrar venganza por tu propia mano, deja que la vida se haga cargo de tus enemigos y de quienes te hicieron daño. Viene una navidad de muchos reencuentro y cambios positivos; "Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad, ya que podrías meterte en problemas con tu pareja".

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, a la tiznada esas personas que te sacan de tu círculo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir; "Ten cuidado con negocios en estos días, ya que podrías ser víctima de un fraude".

Sueles malgastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo.

Momento de decirle adiós a este año y de comenzar hacer tu carta de propósitos, viene una navidad llena de buenos deseos y buenas cosas. Viene un panorama bastante bueno para ti, ya que el amor regresa a tu puerta y será más fuerte que nunca solo tienes que cuidar tu carácter que no ayuda en nada.

