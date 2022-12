Adela Noriega: la verdad sobre el supuesto hijo que tuvo con Carlos Salinas

Adela Noriega vuelve a ser tema de conversación, pues desde que se alejó de la televisión mexicana dejó un vacío para todos sus fans, era una de las actrices que mayor fama tuvo en la década de los años 90, momento en que gozó de gran popularidad al protagonizar telenovelas como "Amor real y "Fuego en la Sangre", sin embargo en el momento de mayor éxito en su carrera como actriz abandonó la televisión y se exilió en Estados Unidos.

Ahora vuelve a los reflectores cuando se pone en tema de conversación una polémica muy sonada en su época de mayor fama, ya que se dicen muchos rumores en torno a la polémica decisión de alejarse de los escenarios, pues aparentemente no había razones para que la famosa se alejara de la pantalla en ese momento. Entonces surgió la versión que decía se había alejado del medio porque estaba embarazada del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Noriega nunca habló de esos rumores y dejó que todo quedara en especulaciones, por lo que el periodista de espectáculos Jorge Carbajal afirmó que la bella actriz sí dio a luz un hijo del expresidente, y que ahora es quien maneja los negocio de su madre en Estados Unidos.

Adela Noriega gozó de gran fama en la década de los años 90. Foto: Especial

¿Quién es el hijo de Adela Noriega?

De acuerdo con la misma fuente el supuesto hijo de Adela Noriega actualmente tendría 32 años de edad y se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega y radica en South Beach, Miami sitio donde la actriz puso una empresa inmobiliaria, negocio, que de acuerdo con Carbajal él manejaría.

En el programa "Chisme No Like" aclararon que en redes sociales circulaban fotografías del supuesto hijo de Adela Noriega con el expresidente de México, Carlos Salinas, sin embargo Carbajal aseguró en ese momento, que él no puede confirmar que aquellas fotos sean auténticas lo que sí confirma es que la actriz y Salinas de Gortari sí tuvieron un hijo.

“Esas fotos están corriendo por todo internet ya, y yo lo dije ayer: ‘se está diciendo que él es el hijo’, eso sí yo no lo puedo confirmar por que no me las dieron a mi directamente (las fotos)...lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que sí fue de Salinas de Gortari que decía que era su sobrino, y que finalmente está viviendo con él en Miami, entre Miami, Polanco e Europa”.

Audios confirmarían un romance entre Adela Noriega y Carlos Salinas

La versión del periodista Alberto de Tavira indica que el político mexicano y la actriz sí sostuvieron un romance, incluso dio a conocer un audio en el podcast "Dinastías del poder" donde se escuchaba a Cecilia Occelli, exesposa de Salinas, hablar de los rumores, aunque ella nunca da por hecho nada ni lo niega.

Ahí se le oye decir que el expresidente de México siempre fue un buen padre con sus hijos, cumplía con ella y tenían una buena relación, no obstante Tavira afirma que ella le pidió no revelar esa conversación por lo que dijo que en muchas ocasiones un "no" dice mas que un "sí".

La realidad en torno a si hubo un romance entre ellos o no sólo la podría aclarar la exactriz, a quien vimos por última vez en televisión en el año 2008 cuando protagonizó "Fuego en la Sangre" junto a Eduardo Yáñez. La mexicana dio vida a Sofía Elizondo Acevedo, la hija de una hacendada que se enamora de Juan Robles Reyes, un hombre de escasos recursos que trabajó un tiempo en su casa. En la historia de amor, la pareja debe enfrentar muchas adversidades para poder estar juntos.

