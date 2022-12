Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 23 de diciembre, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 19 al 23 diciembre; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Debes cuida tu espalda, te puedes resentir de una caída de hace tiempo. No hagas esfuerzos y evita coger peso. Ten más fuerza de voluntad y no te excedas en la mesa, sobre todo por las noches, ya que esto te puede perjudicar a la hora de dormir.

En la relación de pareja te sientes muy bien, pero no debes bajar la guardia. No te olvides hacer que cada día sea diferente, sobre todo en la intimidad. Además, sé más atenta con tu familia política.

La generosidad de tu familia política te puede llegar a sorprender. Por eso, te decía antes que debes ser más atenta con ellos en lo económico. El número ocho y el color amarillo te van a dar suerte esta semana.

TAURO

Llevas semanas que no duermes como antes, tienes que procurar relajarte y tomarte las cosas con más tranquilidad, y no te mediques por tu cuenta. Hacer ejercicio te vendrá bien para cansarte y conciliar el sueño.

No tienes que echar la culpa siempre a tu pareja. Deberías recapacitar sobre esta actitud. Si no tienes pareja, la carta del Uno de Copas me indica que puede aparecer alguien, pero ten cuidado por si es una persona tóxica.

En el trabajo se avecinan cambios, pero debes estar tranquila porque a ti te afectarán positivamente. Así que, no te alarmes. Controla tus gastos. El número cinco y el color verde te darán suerte.

GÉMINIS

Tu organismo es fuerte y además siempre has sabido cuidarte muy bien. Te puede fallar un poco la memoria, pero no te preocupes porque lo más seguro es que se deba a que quieres atender a tu familia y sus problemas te agobian más de la cuenta.

Vas a querer ser el centro de atención en todas las reuniones y eventos a los que asistas. Esto te hará conquistar a quien te propongas. Si tienes pareja, no hagas que se sienta inferior a ti.

La carta del Dos de Oros me indica que vas a perder algo que tiene un gran valor sentimental para ti. Además, debes tener mucho cuidado con un compañero de trabajo que te quiere complicar un poco.

CÁNCER

Ten mucho cuidado, ya que corres el riesgo de pequeños accidentes caseros. Eso me indica la carta del Cinco de Copas. Tu salud es buena y te has recuperado muy rápido de pequeñas dolencias que tenías. Un cambio de imagen te vendría muy bien.

Intenta ser más detallista con tu familia, que te ayuda y protege en todo momento y es algo que te van a agradecer. Si hace tiempo que no tienes pareja, te vas a encontrar con un ex que todavía no has terminado de olvidar.

Júpiter hará que poco a poco se vayan solucionando los problemillas que tenías en el trabajo. Esta semana los números impares y los colores oscuros te darán suerte.

LEO

Intenta darte un baño antes de acostarte y verás cómo descansas mucho mejor, ya que el estrés te provoca algo de insomnio. Si esto persiste, debes consultarlo con un especialista y no automedicarte.

Tu vida íntima pasa por una gran crisis, aunque te enamoraste muy rápido, parece que esto está cambiando. Cada día te sientes más alejada de tu pareja. Pero no tienes que lanzarte a las relaciones esporádicas, ya que no te aportarán nada positivo.

No es el momento adecuado para cambiar de empleo, ya que donde estás ahora vas a progresar y el ascenso esta muy cerca. El número ocho y el color rojo te darán suerte.

VIRGO

Tu tensión arterial puede descompensarse a consecuencia de los disgustos. Tienes que procurar relajarte y tomarte la vida con un poco más de calma. Evita los excesos de sal y las grasas, porque esto también te beneficiará.

Tienes la manía de esperar que sea tu pareja quien tome la iniciativa y luego surgen las discusiones por los reproches. Tienes que procurar cambiar esta situación. Si no tienes pareja, no te obsesiones por encontrarla, ya llegará.

Tienes que controlar tus gastos, porque vas a tener que hacer frente a una importante multa de tráfico.

LIBRA

ESCORPIO

Procura llevar calzado muy cómodo y evita los taconazos, ya que puedes sufrir una caída importante que te cause un esguince. Además, debes relajarte un poco, porque vas siempre con mucha prisa a todos los lados.

Si no tienes pareja, te sentirás muy atraída por la gente más joven, porque en este momento lo que más te apetece es tener nuevas experiencias. Si la tienes, la carta del Dos de Copas me indica que vas a caer en una rutina de la que te va a costar mucho salir.

Los astros me indican que vas a tener mucha suerte en los negocios, ya que el Sol te alumbra. En los juegos de azar vas a tener mucha suerte con los números pares.

SAGITARIO

CAPRICORNIO

La fuerza del Sol en Capricornio te hará sentir muy fuerte y enérgica, tu estado de ánimo será perfecto. Debes contagiarlo a la gente de tu alrededor. No te debe parar ese resfriado con el que vas a empezar la semana.

El tránsito de Venus en tu signo infunde armonía y empezarás a vivir una etapa bastante duradera en la que la protagonista será la felicidad. Si no tienes pareja, el amor llegará muy rápido a tu vida.

Marte potencia todo lo relacionado con los negocios. Tu economía mejorará por una inversión que te van a proponer. El número cuatro y el azul te darán suerte.

ACUARIO

Aunque tu salud es buena, quizás sufras algún problema intestinal debido a que comas algo en mal estado. Tienes que tener bastante cuidado. Además, tu estado de ánimo no está en su mejor momento, te aconsejo que salgas más con tus amigos.

No desconfíes de las muestras de cariño de tu pareja, deberías valorar todo lo que tienes. Si no la tienes, te voy a dar una buena noticia: Cupido estará al acecho y pronto podrás vivir una relación muy bonita.

Tu fuerza y tesón te ayudarán a superar una situación complicada para hacer frente a un pago. Eres una persona de muchos recursos. Los números pares y los colores suaves te darán mucha suerte.

PISCIS

Según me indica la carta del Tres de Copas tienes el estómago un poco delicado. No debes comer cosas demasiado grasientas y muy especiadas porque esto te provoca pesadez. Haz ejercicio y te llenarás de energía positiva.

No debes tomar una actitud de distanciamiento por pequeños enfados con tu pareja, ya que te perjudicará. Respecto a las relaciones familiares, te aconsejo que si te piden ayuda la prestes, te lo agradecerán.

La economía la tienes algo alterada, ya que sin darte cuente se te va el dinero en caprichos. Siempre has sido bastante ahorradora, así que ahora también lo deberías ser. El número nueve y el color azul te darán suerte.

