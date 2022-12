Horóscopos de Nana Calistar: las mejores predicciones para HOY 19 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 19 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje del universo que esperabas ¡llegó! Foto: Especial

Aries

Muchas amistades nuevas aparecerán y con ella grandes cambios pues comenzarás a valorar más a las personas y sabrás quien en realidad merece seguir en tu vida y quien ya debe ser parte de tu pasado. Viene un viaje y reunión con amistades. Vienen cambios los cuales te harán un apersona más fría y sin sentimientos, has cambiado demasiado y eso se debe a las jugadas que te ha hecho la vida y las personas, cada día una persona más fría y de pocos amigos. Mes de cambios, perdonar y ser feliz, y disfrutar estas fechas con tu familia.

El amor jamás se terminará en tu vida, solo es cuestión que sepas dárselo a la persona que de verdad lo valora y está dispuesta o dispuesto a cuidarlo. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado. Ten cuidado con la manera de hablar y reaccionar, eres una persona bien directa y sin pelos en la lengua y eso a veces no le parece a la gente, puedes llegar a lastimar a personas que realmente son muy importantes para ti. Confía en tu sexto sentido el cual te va a indicar cuando una persona no te conviene o cuando tienes que cambiar de actitud con ciertas personas, amor de una noche se hará presente y hasta podrías desarrollar sentimientos por esa persona.

Tauro

Ya no es momento de lamentaciones, vales más de lo que te imaginas y es momento de crecer como persona y ser humano. Estos últimos días del mes enfócate en ser feliz y en perdonar errores, no permitas que amores del pasado te hagan infeliz, navidad de reencuentros y de armonía dentro de la familia. No permitas que nada en esta vida te dañé, ya te toco sufrir demasiado en el pasado, ya es momento de que tomes la rienda de tu vida, nuevos amores vienen muy fuertes inclusive podría llegar el decisivo con quien compartirás el resto de tus días.

Viene un cambio de vehículo o casa, inclusive podrías recibir propuestas de un viaje. Es probable que en próximos días sientas la necesidad de iniciar un negocio o de mejorar los ingresos de alguna manera, no temas hacerlo porque te viene mucho éxito y posibilidades de concretar grandes cosas que te dejarán buenas ganancias. Una amiga saldrá embarazada y un compromiso aparecerá en la familia. Si tienes trabajo ten cuidado con chismes de oficina pues hay personas que te envidian hasta el aire que respiras. Cuida tu entorno y no dejes nada para mañana pues podría ser demasiado tarde. Mucha suerte en juegos de azar, el número 3, 5 y 9 traerán suerte en lo que resta de este último mes.

Géminis

Dinero extra y oportunidad de visitar familia en otra ciudad. El amor te dará una gran lección y vendrá por parte de tu familia. Que estas fechas estén llenas de cambios y de mente positiva pues solo así evitarás caer en las mismas situaciones de siempre. Vienen días en los cuales pensarás mucho en lo que ya fue, mes de cambios y reencuentros. Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches más seguirás ahí aferrándote, recuerda que algunas veces entre más mal nos traten más seguimos ahí y cuando aprendemos a mandarlos a la tostada es cuando regresan rogando tu atención pues bien que les hace falta.

Hay días en los cuales no entiendes el porqué de muchas situaciones, debes de tener paciencia pues las piezas del rompecabezas comenzarán a encajar y para ellos va a doler mucho, pero al final te verás más que beneficiado. Muchos amores se aproximan algunos de tu pasado que te hicieron sufrir es momento de devolver la piedra con la que hace tiempo te dañaron. Cree más en tu persona y en lo que eres capaz, aprende a no confiar en amores de una noche y mantén siempre la guardia para que no jueguen con tu confianza. Se cancela una salida, podría suspenderse un evento e inclusive que no se te invite, se ha hablado mucho de ti a tus espaldas y eso se debe a que has despertado muchas envidias.

Cáncer

Si tienes pareja demuéstrale tu amor pues la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. Deja que las personas hablen y digan, eso es señal que vas avanzando, no es momento de detenerte y arrojarles piedras. Se más positivo, estas fechas son de grandes cambios, de comenzar a ver por tu felicidad y de soltar lo que ya fue. En el amor viene un lazo muy fuerte por una amistad que podría darse una relación, se ve noche de placer o cama en próximas fechas y será una aventura pues es con una persona que conocerás en próximas fechas.

Días de mucho pensar sobre el futuro quieres hacer un cambio en tu vida, pero aún no sabes hacia dónde vas o te diriges, ya no te deprimas por cuestiones las cuales sabes que ya no tienen remedio, es momento de tomar el toro por los cuernos y darte cuenta de que solo tienes esta vida para ser feliz. Momento de cerrar ciclos con quien no quiso seguir a tu lado, despréndete de todo eso que hace daño y afecta tu entorno, ya no te deprimas más, ya no llores más ni te sientas menos que nadie, es momento de volver amarte y respetarte y darte cuenta de que te toca convivir contigo toda tu vida.

Leo

Es momento de encontrar ese balance en tu vida que habías necesitado y te faltaba para poder tener esa paz y esa estabilidad, vienen días de muchos cambios y nuevos amores, si aprender a ser más inteligente en todos los sentidos encontrarás mucha estabilidad en tu vida. Navidad y noche buena de cambios y de reencontrarte con familia que tenías tiempo de no ver. Ten mucho cuidado con chismes de vecindad que llegarán a tus oídos y podrían ponerte muy de malas, no hagas caso ni los tomes en cuenta que no vale la pena hacerlo.

Un nuevo amor se visualiza, pero para ello deberás de desprenderte de equipajes falsos que vienes cargando desde hace tiempo, sino cierras heridas de tu pasado jamás estarás listo para darte una segunda oportunidad en el amor. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no te pierdas en el camino y ve tras cada uno de tus sueños y metas y haz lo que esté en tus manos para lograr tus objetivos. Cuida más tu carácter y no vuelvas a lamentarte de esos errores que cometiste que gracias a eso hoy eres esa perra sin corazón, ya no te la volverán hacer pues has aprendido del golpe y de cada caída. Ten mucho cuidado con golpes o caídas las cuales estarán a la orden del día y podrían traerte ciertos problemas de los cuales va a ser complicado salir.

Virgo

Discusiones familiares por malentendidos aparecerán en estos días. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va a caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. Que esta semana sea para meditar sobre tu vida y lo que necesitas para ser feliz, para que recibas navidad con la mejor actitud. Suelta eso que duele, te afecta y daña y quita el sueño. Viene firma de contrato o documentos importantes que deberás de atender a la brevedad para evitar problemas a futuro.

No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado dañándote la existencia. Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande. Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. No te culpes por errores que no son tuyos y deja que cada uno se haga responsable de tus actos. Un viaje y la oportunidad de cambiar un defecto con el que has cargado desde hace muchos años. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Ten mucho cuidado con lo que traes en tu pecho, traes mucha información que si sale a la luz vas a destruir los planes de muchas personas y sabes bien de quienes se tratan.

Libra

No vuelvas a confiar en nadie y si lo haces que sea porque te han dado motivos y hechos para hacerlo. Debes creer más en ti y en tu capacidad de lograr tus metas, se va el año y debes hacer un análisis sobre tu vida y lo que deseas para ser feliz. Amate más que nunca y ve por este trabajo o negocio que tienes en mente, un nuevo miembro en tu familia aparecerá cuando menos lo esperes. Deja que cada quien se rasque con sus uñas, ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie, día a día empezarás a madurar y a quitar a la fregada a toda esa gente que te ha estorbado y no te ha dejado cumplir tus metas y sueños, deja que el mundo ruede y que la vida te sorprenda, cada momento será un renacer y una oportunidad para ser mejor ser humano. Es momento que comiences a buscar una mejora en la parte económica pues entras en una etapa con algunas carencias, todo lo que tenga que ver con venta de alimentos te va a venir perfecto. Pérdidas de objetos en puerta, una situación se aproxima la cual te va a hacer ver la vida distinta, eres muy de que necesitas que la vida te parta la mauser para que reacciones y aprendas a valorar lo que de verdad importa.

Una oportunidad laboral se presentará y un cambio de decisiones que afectará tu relación en caso de tener. Vienen días grises, podrías deprimirte al ir a la cama al pensar en personas que ya no son parte de tu vida y de tu mundo. En lo laboral crecerás y una notica de amistad podría hacerte sentir un poco mal.

Escorpion

Vienen noticias que tienen que ver con embarazos en amistades y un viaje que se llevará a cabo a finales de mes de enero puede ser playa o bosque solo deberás de tomar tus precauciones. Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo mucho al punto que aumentarás de peso. Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta de que no necesitas de nadie para salir a flote y lograr lo que desees en tu vida. Últimos días del mes en los cuales deberás analizar el panorama del pasado y del futuro si quieres ser feliz y conseguir todas tus metas. Ya no te quedes con ganas de nada que la vida es corta.

Manda al chorizo a esa persona que se quiere interponer en tus planes, solo a ti te corresponde ver por tu felicidad no a las demás personas. Es momento que se te quite lo tonto y comiences a ver más por tu futuro, no cometas los errores por los que ya pasaste en tu pasado. Termina amistad en próximas fechas debido a ciertos roses o problemas que venían cargando ya desde hace tiempo, solo se irán alejando al punto de dejarse de hablar. Deja que la vida te sorprenda y llévate las cosas con calma, pon en su lugar a esa persona que te ha dañado. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos.

Sagitario

Deja que tus sueños y metas se materialicen, aléjate de esas personas que te dicen que no podrás y que se la pasan deprimidos y lamentándose por todo en la vida, solo te llenan de malas energías y no te dejan avanzar. Podrías ser víctima de una estafa, así que no caigas en apuestas tontas ni inviertas tu dinero en algo de lo que no estás seguro. Mes en el cual debes de centrarte en tu felicidad, se va el año y debes analizar lo que necesitas para ser feliz y lo que requieres para lograr cada meta y sueño que te has propuesto en la vida.

Siéntete bien seguro de quién eres y de lo que puedes lograr pues la vida te va a dar muchas sorpresas, deja de pensar que el mundo está en tu contra, tienes el poder de conquistarlo a él y a quien quieras, no vuelvas a llorar y lamentarte por alguien que vales más de lo que te imaginas, no te pongas de oferta y aumenta tu costo, dile a esa persona que si quiere entrar a tu vida que lo haga y sino que se quite de la puerta porque estorba en la pasadera. Se viene un embarazo o nacimiento en próximas fechas sino está en tus planes tener hijo cuídate más que nunca. Aguas con brujerías pues tu familia está despertando mucha envidia. Viene enfermedad para un familiar y también problemas con arreglo de documentos. Podrías ser víctima de un robo por asalto, carga un limón en tu bolso o vehículo para prevenir. No te precipites al momento de tomar decisiones pues cometerás grandes errores los cuales repercutirán en tu economía. Viene una entrada de dinero la cual te ayudará a solucionar unos problemas que ya venías cargando. Una deuda que podría crecer sino le pones atención.

Capricornio

Recordarás mucho a un ser que ya no es de este mundo y sentirás su presencia más que nunca, quizás te dé una señal por medio de un sueño que se hará realidad. Cuidado con hablar de familiares, podría armarse un grave problema. Fechas para hacer un lado lo que ya dolió y centrarte en lo que en realidad importa y vale la pena. Hay días en que te sentirás deprimido por algo que pasa en tu familia, no te sientas mal y mejor demuéstrales día a día cuanto los amas, Dios te dio el poder de lograr lo que te propongas aprovéchalo, haz caso a tu sexto sentido pues te va a indicar cuando algo no es para ti y es momento de dejar de luchar.

Es posible que cambie mucho tu carácter en próximas fechas pues te darás cuenta de ciertos secretos que habían sido guardados y que ahora saldrán a la luz. Amor con amor se paga y si recibes amor regrésalo en la misma medida. No cuentes lo que tienes en mente o podría no llevarse a cabo. Cambia de actitud ante la vida y se más positivo pues solo así atraerás cosas nuevas. Deja que el mundo ruede y tu vive intensamente. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea solo para despedirte de eso que ya dolió.Trata de ser más considerado en tus pensamientos, te llegas agredir mucho o culpar mucho de situaciones en las cuales tú no eres el culpable, el peor juez de tu persona eres tú mismo.

Acuario

No dejes que nadie te ponga de oferta, vales más de lo que tú te imaginas. Podrías entrar en una etapa de muchos conflictos existenciales en los cuales no sabrás qué camino seguir, muchos de tus ánimos los traerás en el suelo, no dejes que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni permitas que sigan jugando o manipulándote. Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado, si piensas de esa manera las cosas no van a salir ni fluir como esperas, es momento de soltar, dejar ir e ir por lo que en realidad importa. No temas a los cambios y nuevas oportunidades, ten presente que si ya una vez sufriste has aprendido a cómo salir de esas situaciones y no volverán afectarte de igual forma.

Si tienes pareja cuidado con mentiras piadosas que podrían afectar demasiado la relación. Navidad para pensar sobre lo que hoy en día tienes y lo que deseas. Celos y desconfianza en caso de tener pareja, ya no es necesario si quiere fallarte que lo haga al fin que perderá más de lo que se imagina. Viene un gran avance en tu economía y sobre todo en tu vida, quizás antes sufriste demasiado por quien no lo merecía o la vida te trato de la patada, hoy te pagará con intereses lo que te debía, serás una persona algo fría pero aun así la vida te va a sonreír y enviar a esa persona que necesitas o si ya la tienes cambiará mucho contigo y te volverá a conquistar, cierran ciclos y se terminan problemas, comienzas a ver la vida más bella.

Piscis

Tus números de la suerte es el 2 y el 3 y tu mejor día de la semana es el miércoles. Tienes que aprender que solo tienes una vida para disfrutar y ser feliz y no es la otra sino esta, vive y disfruta al máximo antes que sea demasiado tarde. Momento de aprender del ahora, de no pensar en lo que ya fue y de centrarte en lo que en realidad importa y vale la pena, que esta navidad tu vida este llena de buenos momentos y de felicidad. No dejes nada a la imaginación y comienza por ver la vida de otra manera, nunca te quedes con ganas de nada. Planearas un viaje familiar y te va a ir de maravilla, ya cierra ciclos y no dejes nada abierto.

No dejes que el mundo te culpe de errores que no son tuyos. Cobrarás venganza sobre una situación que te daño en el pasado y tendrás la oportunidad de cobrar dicha factura. Si tu relación va en declive pon todo en una balanza, y ve que ha existido más… Momentos felices con él o ella, ¿o momentos infelices de discusiones y pleitos? Ahí estará la respuesta que deberás de tomar. Grandes oportunidades laborales e inclusive un viaje muy importante será la clave para soltar todo eso que te ha hecho daño. Cuidado con esperar más de alguna persona podrías llevarte ciertas decepciones. Mejoras laborales sin embargo habrá chismes laborales y un ambiente tenso que podría afectar tu carácter.

