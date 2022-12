Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 18 de diciembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 17 al 18 diciembre; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Hay que tener discreción con tus logros en el terreno profesional, no es bueno ganarse adversarios. Tendrás ideas nuevas e iniciativas para tu economía que funcionarán bien. Si estás buscando trabajo, ahora puedes encontrar algo muy bueno, anímate.

Entre tus obligaciones debes visitar a un familiar, te dará una noticia que te animará bastante. No prestes atención a los comentarios de cierto amigo, posiblemente sean negativas. En el amor, si no tienes pareja podrías conocer a alguien en un acontecimiento cultural.

TAURO

Arreglarás unos asuntos que tenías pendientes en este día. Andarás con entusiasmo y mucha motivación, aprovéchala. Te pondrán a prueba tus amigos y la pasarás con bastante soltura. Ten cuidado con los gastos necesarios pero excesivos, organízalos un poco. Te apetece pasar momentos tranquilos con tu pareja o amigos y lo puedes hacer.

No te preocupes mucho por los temas sentimentales, dale tiempo al tiempo. En el plano del amor, este es un momento favorable para pasar a la acción. Vas a abrirte a la comunicación con tu pareja, lo cual te beneficiará mucho.

GÉMINIS

Vas a poder hacer alguna que otra compra que habías tenido que postergar. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. Estás en un momento muy productivo en el trabajo que debes aprovechar. Vas a estar realmente bien en lo personal y en el amor este día.

Te sientes bien y tienes ganas de viajar y de moverte, hazlo si te es posible. Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte. Tendrás que organizarte bien para compatibilizar las cosas, pero puedes hacerlo.

CÁNCER

Vas a necesitar mucha mano izquierda con tus jefes, pero tienes recursos. Procura no discutir con algún familiar, la diplomacia te ayudará mucho más. Te esperan novedades en el terreno laboral y económico, y serán positivas.

Te enfrentarás a los posibles problemas con temple y serenidad, te irá bien. En el amor todo estará tranquilo, o quizá aburrido, pero son rachas. Estás en un momento sentimental muy bueno que debes saber aprovechar. Tu relación con los nativos de Libra y Escorpio te dará muchas alegrías.

LEO

Tendrás que administrar mejor tus recursos económicos, así te cundirán más. Si eres valiente con los negocios, te irá muy bien, debes arriesgarte. Pueden hacerte una oferta bastante interesante, escúchala con atención. Tus iniciativas en las cosas que haces tendrán su recompensa, no dejes de lanzarlas.

Te estás dedicando mucho a los demás pero tienes que pensar en ti también. Es necesario tener más ecuanimidad, no dar respuestas inmediatas si tienes dudas. Una persona amiga te dará una grata e inesperada sorpresa que te emocionará. Si quieres abarcar demasiado no lograrás nada concreto y te complicarás la vida.

VIRGO

Quieres hacer las cosas a tu manera en el trabajo, pero debes ceder un poco. No es el momento de realizar grandes inversiones que te supongan riesgos. Puedes tener algo de suerte, pero tampoco te arruines con los juegos de azar. Se avecina una invitación a participar en una actividad social o viaje laboral.

En el amor, sigue tus corazonadas y no habrá nada que malogre el camino que te has trazado. Tendrás éxito, no te impacientes, cada cosa ocurrirá en el momento adecuado. Una amiga de tu pareja os visitará y podrías sentir cierta confusión emocional.

LIBRA

Si buscas trabajo no te rindas, estás a punto de encontrar lo que quieres. Tendrás suerte con el dinero, aunque siempre es bueno tener precaución. Económicamente estás muy bien, pero tienes que tratar de ahorrar, te conviene. No recibes algo que esperas, pero ten calma, hay una buena explicación.

Surgen contradicciones entre tus ideas y lo que piensan quienes te rodean. No te guíes por palabras de quienes se entretienen hablando mal de los demás. Un cambio inesperado te permitirá realizar pronto un viaje que has estado posponiendo.

ESCORPIO

Antes de hacer algo atrevido económicamente, explora todas las posibilidades. No es día de discutir sino de aclarar para que no haya problemas con el dinero. Algo productivo está gestándose para ti y pronto obtendrás buenos resultados. Las cosas que parecían estancadas se están moviendo a tu favor, no te desesperes.

En una reunión social surge una oferta de trabajo que mejorará tu estatus laboral. Aunque haya cierta confusión en asuntos de amor,lo mejor de todo es que te aclararás. Puedes tener mucha fantasía y podría causarte problemas en asuntos prácticos.

SAGITARIO

Hay algunos cambios laborales que serán beneficiosos para ti en esta etapa. Si te están proponiendo algún negocio no confíes sólo en tu memoria, anota todo. No te inquietes por la inestabilidad en tu trabajo, una oferta llegará pronto. Una persona amiga te confiará un secreto personal que debes guardar celosamente.

En el amor, ten cuidado con lo que le dices a tu pareja, una mala interpretación podría dañar la relación. Evita comentar nada personal con terceros porque la imprudencia te perjudicaría. Si aún no has organizado unos días de descanso, ahora es buen momento para hacerlo.

CAPRICORNIO

Si eres vendedor cuidado con quienes te prometen mucho, caerías en una trampa. Estás a punto de realizar un cambio de trabajo o posición dentro del que tienes. Lo necesario para mejorar la economía está en tus manos, establece prioridades. Ahora los asuntos relacionados con préstamos y créditos están bien auspiciados.

En el amor, ahora es el momento de la reconciliación, sin críticas, con la persona elegida de tu corazón. Olvida lo que una vez te hirió y prepárate a vivir de manera más armoniosa.

ACUARIO

En estos momentos la solución de tus problemas no está en los juegos de azar. No confíes en el azar para resolver tus problemas económicos sino en tu trabajo. Las cuestiones laborales prometen, pero exigen que seas prudente y no te confíes. Es necesario que le restes importancia a pequeños detalles que has exagerado.

Relativo al amor, debes evitar los celos, escenas complicadas y problemas de comunicación con tu pareja. Hay agradables sorpresas en tu familia, sobre todo si están esperando un bebé. Las situaciones conflictivas están quedando atrás y ahora tienes muchas opciones.

PISCIS

Algo que te propongan en tu trabajo debe ser considerado de nuevo, no lo rehúses. Es un buen momento para iniciar nuevos proyectos y negocios, es positivo. Van a exigirte mucho laboralmente, trata de llevarlo todo lo mejor posible. La salud de tu bolsillo, mejorará considerablemente si gastas un poquito menos.

En el amor, tu capacidad para detectar fallos, te pude traer problemas con tu pareja. Si tus intenciones son buenas, tu pareja apreciará todo lo que hagas. Si no eres mucho más flexible, puedes ahuyentar a alguien que te quiere ayudar. Si haces un poco más de ejercicio, mejorará mucho tu resistencia física.

