We Are All Human atrae a más de 500 invitados a la gala anual en celebración de las contribuciones hispanas

El pasado 8 de Diciembre.en Nueva York, la Fundación We Are All Human celebró su segunda Gala Anual, dedicada a movilizar el apoyo a la comunidad hispana y celebrar las increíbles contribuciones de los latinos al país. Generando esta edición un impacto mucho más fuerte que el año pasado.

Líderes de diferentes sectores se reunieron para honrar y reconocer a las estrellas hispanas que inspiran a la comunidad, a quienes sueñan lo imposible y encuentran el camino para hacerlo realidad. La activista Dolores Huerta, el actor Alfonso Herrera y la reconocida innovadora del diseño tecnológico Joanna Peña-Bickley recibieron el Premio a la Estrella Hispana. La periodista Bianca Peters recibió la Medalla al Mérito Hispano.

Los copresidentes de la velada fueron Nina García, redactora jefe de la revista Elle; Marissa Solis, Vicepresidenta Senior de Marca Global y Marketing de Consumo de la NFL, y Michael Kassan, Presidente y Consejero Delegado de MediaLink.

Las poderosas voces de la periodista María Elena Salinas, conocida como la “Voz de la América Hispana”, y de Génesis Suero, próxima corresponsal de Entretenimiento de Telemundo y Miss Estados Unidos 2018. condujeron la noche como maestras de ceremonias.

La gala atrajo a luminarias de la comunidad latina y aliados, abarcando las artes, los medios de comunicación, tecnología y redes sociales, así como destacados líderes de la filantropía, la diplomacia y el mundo empresarial. Entre los invitados se encontraban Ana De La Reguera, Michelle Salas, León Leiden, Mariana Cantú, Mapy y Gabriel Rivera-Barraza, entre otros. AY Young lanzó su nuevo sencillo dedicado a We Are All Human como actuación inaugural. Le siguió la cantante Sophia Angélica, quien sumo a la Gala con su interpretación apasionada de “This Is Me” acompañada por un coro de niños.

“La gala superó nuestras expectativas y agradecemos todo el apoyo recibido. Estamos encantados por el éxito de esta velada y por la oportunidad de reconocer a tres líderes legendarios como Estrellas Hispanas”, dijo Claudia Romo Edelman, Fundadora y CEO de We Are All Human.