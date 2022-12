Signos del zodiaco que triunfarán HOY 17 de diciembre en el amor, dinero y salud según Nana Calistar

Nana Calistar tiene las predicciones más importantes de los horóscopos para hoy 16 de diciembre, con un mensajes especial del universo especialmente para todos sus fieles seguidores para que puedan iniciar con toda la actitud este fin de semana y ese consejo que tanto esperaban algunos signos zodiacales para darle un giro a tu vida este mes.

El Sol y la Luna se han hecho presentes para mover las energías del amor, el dinero y salud, solo para algunos horóscopos quienes podrán gozar de los regalos de la vida donde solo por hoy tendrán que aprovecharlos al máximo si quieren disfrutar este sábado.

Fin de semana de mucha pasión, aprovéchalo Foto: Especial

Amor

Virgo

Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue.

Libra

Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Si quieres algo estable en una relación tienes que dejar de ser tan exigente en cuestiones del amor, ya que sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso, además, planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo.

Déjate querer, valorarás cada segundo con esa persona Foto: Especial

Dinero

Leo

Prepárate para gastos de navidad de última hora que podrían afectar demasiado tu bolsillo. No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo.

Sagitario

Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte para que la mejor de ellas se consolide. Tu trabajo se visualiza bien; sin embargo, si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas.

Has bien tus cuentas o le puedes perder en los negocios Foto: Especial

Salud

Capricornio

Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la mendiga salida.

Se avecina un dolor estomacal que deberás estar alerta Foto: Especial

