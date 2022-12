Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 17 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 17 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje del universo que esperabas ¡llegó! Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de enero. Cuida tus gastos en regalos innecesarios estas fechas.

Recuerda que tu signo es una esponja y absorbe lo que les rodean sobre todo si son injusticias, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen, ya que eres muy de enamorarte rápido.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos.

Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, ten mucho cuidado de cometer errores o imprudencias sobre todo con amistades. Días de reflexionar para poder recibir el año al 100. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas fregaderas habiendo tantos errores por cometer.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Temporada navideña de grandes cambios que te beneficiarán mucho.

Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estás hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera para fregarte la caricia y después ni adiós te dicen.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía.

Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale para delante. Aprovecha esta navidad para hacer los cambios necesarios en tu vida los cuales te dejen un buen sabor de boca. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante; sin embargo, caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, prepárate para gastos de navidad de última hora que podrían afectar demasiado tu bolsillo. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas, ya que cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar.

No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación en caso de tener una, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada que esa información podría ser utilizada en tu contra. Podrías exponerte a chismes en estos días, que estos días de estar en familia te ayuden para reflexionar.

Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo. Un viaje que habías planeado se cancela o tendrá que esperar un poco más para que se lleve a cabo.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Temporada navideña de cambios y de perdonar errores del pasado. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor, ya que sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso contigo.

Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve ni para ir a incomodar a su santa madre.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cuídate de una persona de 25 -35 años aproximadamente de piel blanca, no tiene buenas intenciones. Aléjate de quien no te quiere, no te tolera o le molesta tu presencia, no vale la pena que la pases mal, valórate y ten un poco más de dignidad.

No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Es momento que cambies tu forma de ver la vida y seas más positivo con tu actitud o de lo contrario no lograrás atraer nada bueno a tu vida.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacido entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte para que la mejor de ellas se consolide.

Que tu pareja no te diga cada rato que te ama no significa que no sea así, no todos tiene la facilidad de expresar lo que sienten, deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza. Tu trabajo se visualiza bien; sin embargo, si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Navidad de cambios y de enfocarte en lo que en realidad importa. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas, sin embargo, deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo.

Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la mendiga salida.

Acuario

Para los ACUARIO, signos nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuida mucho tu estado de ánimo, ya que podrías caer en depresiones que son muy fuertes sin motivo alguno.

Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos, puesto que por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no descuides tu cuerpazo criminal, estás en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. Viene una navidad en paz y tranquila con tus seres queridos.

El amor será un sentimiento complicado para tu vida, ya que no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de enero o principios de febrero.

