Barbie Núñez en atrevido vestido rojo paraliza TikTok

La bella Bárbara Núñez ha dado nuevamente una cátedra de moda y belleza al lucirse en un atrevido vestido rojo, muy al estilo de Itati Cantoral quien se dejó ver hace unos días con un vestido que resaltó su cintura, y lo mismo hizo la estrella de TikTok al mostrarse sobria y elegante en un vestido rojo satinado con el que paralizó esa red social.

Barbie dejó ver que tiene una cinturita con el diseño que, además tenía una gran abertura en la pierna izquierda hasta la altura de la cadera haciendo un sensual look, ideal para las fiestas como Navidad y Año Nuevo, pues al ser de tela satinada es perfecto para cualquier celebración.

Es un look ideal para día o noche. Foto: Instagram

Barbie Núñez paraliza TikTok

La estrella de TikTok quien cuenta con 6.7 millones de seguidores ha ganado fama gracias a sus divertidos trends y ahora con su gusto por la moda, pues en más de una ocasión ha dejado claro que además de ser divertida tiene un gusto digno de reconocerse en cuanto a vestir se refiere.

Acompañó el look con unas zapatillas color nude para no robar protagonismo al despampanante vestido con el que resalto su cintura, sus piernas y su pecho, pues al ser entallado no dejó nada a la imaginación. Completó el atuendo con un maquillaje muy natural apenas con un delineado cat eye color negro y labial.

Robó suspiros con este look. Foto: Instagram

Lo que sí es que cautivó a sus millones de seguidores quienes le dejaron muchos comentarios en el posteo en los que destacan su belleza y lo bien que se bio con ese look que sin duda le favoreció. Entre los piropos que recibió se leen: "Tú eres una muñeca de pies a cabeza DIOS me permitiera conocer una princesa como tu de seguro te probaría de pies a cabeza".

