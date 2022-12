María Mina presenta nueva propuesta de moda sustentable con Mindai

Siempre me gustó la moda y supe que quería trabajar en algo relacionado a la industria”, nos contó María sobre sus inicios, quien trabajó en editorial y después decidió abrir su blog de moda donde comparte sus looks.

“Ahí trataba de hallar piezas originales y la verdad es que me costaba muchísimo encontrar prendas que me encantaran y fueran accesibles, por eso decidí crear la marca; quería ofrecer diseños que fueran diferentes, únicos, accesibles, mexicanos y también, muy importante para mí, que fuera una marca ética y sustentable”.

Mindai es una firma con diversas prácticas sostenibles, “algunas de las acciones que tenemos ahorita es que todo nuestro empaque es reciclable y biodegradable, con los residuos de tela hacemos accesorios para no tirar esos retazos, el 25% de nuestras telas son sustentables, también les enseñamos a nuestros clientes cómo deben lavar sus prendas para que logremos un menor impacto con el tema de los microplásticos, es producción local y tratamos de que todos nuestros insumos sean locales”, nos comentó María.

Sobre el mayor reto al que se ha enfrentado como emprendedora nos dijo: “Formar un equipo, creo es lo más importante y me costó mucho encontrar a las personas adecuadas”. Y su mejor consejo para emprender en esta industria, “que ames al 100 por ciento tu proyecto y estés seguro qué es lo que quieres hacer porque creo que, sea lo que sea que hagas, si no estás comprometido al 100 no lo vas a lograr sacar, tienes que darle el 200 por ciento”.

Sin duda su principal objetivo con Mindai es dejar algo positivo en quien la viste, “que cada vez que una persona use la marca se sienta como su mejor versión, cuando traes un outfit que te encanta, te ves y te sientes increíble. Creo que la moda al final es una herramienta para conseguir los objetivos que tú quieras y expresar quién eres, quiero que la marca facilite verte y sentirte bien, y también a cambiar el chip de la industria de la moda, que la gente vea cómo nosotros al consumir estamos cambiando el mundo”.

E-COMMERCE

Cuenta con ventas por internet y una guía de tallas para encontrar la correcta para ti

Mindai está disponible con venta en línea y en algunas tiendas temporales.

Si haces tu pedido antes de las 13:00 horas en CDMX, puedes recibirlo el mismo

En su primera colección puedes encontrar sets completos de pantalón y camisa.

Todas las prendas son combinables entre sí permitiendo armar con ellas diferentes looks.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ