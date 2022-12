Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 14 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 14 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje del universo que esperabas ¡llegó! Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cambios en tus sentimientos en caso de tener una relación, podría comenzar a enfriarse todo, requieren muchos cambios y más atenciones entre ustedes, ya que los días podrían estar contados como pareja en caso de tener una. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades que va a traer muchas depresiones.

Extrañarás mucho a una persona de tu pasado y no será para menos sabes que no volverás encontrar algo similar en tu vida, para tu bien o para tu mal. Momento de grandes cambios laborales que te van a beneficiar mucho sobre todo con un pago o dinero extra que puede llegar.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, se vienen cambios importantes se aproximan, se te caerá la venda de los ojos sobre cierta persona, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás. Algunas veces te decepcionas mucho de ti y eso a la vez hace que te recrimines y caigas en las mismas cuestiones de siempre, aprende a no ser tu peor juez.

Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente. Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinero extra que te ayudará en un viaje que estás por realizar antes del mes de enero. Recuerda que quien te quiera te lo va a mostrar con hechos quien no simplemente te empezará a dar largas y al final no va a hacer nada por ti.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy perra o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. Podrías sufrir las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que te imaginas, recuerda que el karma no duerme y en cualquier momento andará rondándote.

Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Este mes llegó con muchas sorpresas, ya que conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiando mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas y a quitarte esa espina, tú quítate el antojo.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tienes todo para lograr grandes cosas, pero tú falta de confianza en ti no te deja avanzar. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa mensés que te caracteriza desaparecerá. No temas a cambios en el área amorosa, ya que dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida en caso de estar soltero o soltera.

Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios sobre situaciones que están por ocurrir y tienen que ver con tu economía. Se visualiza la llegada de un nuevo amor el cual te enseñará a comprender mejor ciertas cuestiones que te agobiaban. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo bien lejos.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, se vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho. Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos, días en los cuales verás la luz al final del túnel eso traerá contigo mucha paz y estabilidad emocional.

Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días. Es momento de que pienses más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, recuerda que quien necesita ayuda eres tú y no los demás.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy méndiga y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida, estas en época complicada en la cual salen y salen gastos que no esperas.

Es miércoles de reencontrarte contigo mismo y de agradecer las oportunidades que te brinda la vida para estar bien y ser feliz. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incomodo o incomoda en las próximas semanas, si es de familiares trata de solucionarlo de la mejor manera. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen y comiences a fluir a tu favor.

Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte, viene muchas fiestas, comida y alcohol y si no te cuidas iniciarás el año con algunos problemas de salud cardiovascular. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ponte las pilas que en un mediano plazo te asombrarás de lo que conseguirás en cuestiones de economía y nuevos proyectos. Que este jueves la armonía en la casa reine, tienes que buscar paz en tu hogar y evitar cualquier discusión que ponga un ambiente tenso dentro de tu hogar.

Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación solo que tendrán que poner las cartas sobre la mesa antes de tomar cualquier decisión. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Cuidar mucho tus articulaciones porque podrías presentar ciertos problemas de salud.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, un proyecto de compra de vehículo o casa se ve excelente y deberás de saber aprovecharlo antes de que termine diciembre. Se te cancela viaje o salida con amistades y será por malos acuerdos y cuestiones económicas.

Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti, pero con tu carácter lo vas a alejar, hoy en día andas que no te aguantas en nada. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas, ya que en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, será un miércoles en el que andarás muy bipolar y nadie te va a aguantar así que bájale a tu carácter. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar, disfrútalo. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma, no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en menos de una semana.

Ten cuidado con el amor de una noche, no se hizo para ti, tú eres de algo más completo. Cuida mucho tus sentimientos, ya que podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuida la parte de la familia pues podrías estar alejado o alejada de ella por tu trabajo o tus problemas personales. No temas a cambios en el área de los negocios te van a beneficiar mucho; debes buscar la manera de ir creciendo sobre todo en el área de los dineros.

No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el mentado universo pone en tu vida. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado, ya que la distancia podría ocasionar problemas. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. una llamada o mensaje de WhatsApp en estos días alegrará tu día y será de quien menos esperas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe y no vuelvas a caer en las mismas situaciones que antes te oprimieron.

Una persona con tus mismos gustos podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona indecisa que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones que muchas veces y en la mayoría ni tú entiendes. Si estás soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y llévate las cosas tranquilas, no te desesperes ni fuerces las cosas.

