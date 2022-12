"El Hooligan" regresa para la final de Qatar 2022 y le manda fuerte mensaje a José Ramón Fernández

Aunque la Copa de Mundo Qatar 2022 se encuentra a un juego de terminarse aún reserva sorpresas, al menos para los mexicanos. Y es que ocurrió un "inexplicable" acontecimiento en la cuenta del comentarista deportivo David Faitelson, pues en su cuenta de Twitter colgaron un peculiar video donde aparece un viejo personaje que les dio dolores de cabeza a José Ramón Fernández: "El Hooligan", interpretado por el humorista Andrés Bustamante.

Faitelson escribió que no supo cómo llegó la grabación a su cuenta y sospechó que lo "hackearon". En las imágenes se puede ver al personaje musculoso rubio con un corte de cabello punk. "José Ramón, acabo de hackear la cuenta de Faitelson, nada más para mandarte este mensaje: no te vas a escapar", dijo con su clásica voz golpeada. Por su parte, el comentarista deportivo les dijo que ya lo espera y que "esta vez no me voy a dejar".

Después de más de 15 años de no estar juntos al aire, Andrés Bustamante dio la gran sorpresa para todos los nostálgicos, pues formará parte del equipo de ESPN para la Final de Qatar 2022, misma que se disputará entre las selecciones de Argentina y Francia el próximo domingo 18 de diciembre en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro de México. Su aparición la hará en el programa Futbol Picante.

Andrés Bustamante, el humorista deportivo

Andrés Bustamante es un humorista originario de la Ciudad de México que destacó por sus múltiples personajes, mismos que presentó en diversos programas de televisión y en el propio de nombre "El Güiri Güiri", de igual forma tomó parte del "Los Protagonistas" donde se ganó el cariño del público por sus ocurrencias. De igual forma ha destacado en el mundo del doblaje, algunos de sus personajes son Mike Wazowski en Monsters, Inc. y Gru en Mi Villano Favorito.

En el caso de "El Hooligan" es un personaje que creó en el Mundial de México 86 después de los incidentes con hinchas ingleses. Su único fin es destrozar el escenario de TV Azteca en el último programa de los Protagonistas en los Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol, así como al conductor José Ramón Fernández. Por esta razón es que le lanzó la amenaza al conductor deportivo.

"16 años después el Hooligan es una realidad. No se pueden perder este reencuentro en el último programa de Fútbol Picante de Qatar", escribió Joserra desde su cuenta de Instagram.

