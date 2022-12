VIDEO | Mujer pinta de verde a su perrito para disfrazarlo como "El Grinch" y la tunden en redes

Un perrito ha ganado popularidad en la aplicación de TikTok luego de que su dueña aprovecho la época decembrina para disfrazarlo de un emblemático personaje de una reconocida película navideña; se trata de Rizzo, un schnauzer que fue caracterizado como el Grinch. No obstante, la caracterización del animal trajo consigo un gran debate en redes sociales.

La propietaria de la mascota se identificó como Ashley Spielmann, quien aseveró en redes sociales que permitió que a su mascota le tiñeran el pelaje de color verde para asemejar al popular personaje que se robó la navidad, el Grinch. Sin embargo, esta acción fue criticada por cientos de internautas quienes señalaron a la mujer por supuestamente infligir maltrato animal en contra del schnauzer.

Internautas aseguraron que el animal lucia triste. Foto: Captura de pantalla.

De acuerdo con los comentarios, el animalito luce una expresión de tristeza, la cual supuestamente sería resultado de su pelaje pintado. "Me siento mal por él, luce tan triste”, “pobre cachorro”, “sólo porque puedas hacer no significa que deberías hacerlo”, “no sabemos cómo se siente” y “¿esto es legal?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación compartida por la mujer.

Ante la ola de comentarios negativos, Ashley Spielmann no se quedó callada y salió a defenderse de sus retractores. La mujer aseguró que la expresión de su mascota es común entre esa raza de perros, agregó que el animal es feliz a su lado y tiene una vida cómoda. "Estamos en una época en la que todos tienen que comentar sobre todo, bueno o malo. Los comentarios son hechos en este momento; no me molesta en lo absoluto... tanto él como Sosa (su otro schnauzer miniatura negro) son miembros muy queridos de la familia", dijo la dueña de Rizzo.

La mujer comentó que su perrito es un miembro muy querido de su familia. Foto: Pixabay

La mujer detalló que los malos comentarios no afectan a su familia, ya que ella y su familia conocen la calidad de vida que le dan a su perrito. "Ni siquiera quiero decir que sea doloroso porque sabemos la buena vida que tienen nuestros perros”, dijo Ashley a medios locales.

¿Pintar de colores el pelo de los perritos es malo?

De acuerdo con la organización "Peta", teñir el cabello de los perritos no es necesaria e importante para muchas especies de animales de compañía, ya que los procedimientos antinaturales de belleza, no benefician la salud personal y el bienestar de los peluditos. De acuerdo con los especialistas, estos procedimientos implican demasiados riesgos y forzar a un lomito a soportar este tipo de "sufrimiento" no vale la pena y "es maltrato".

SIGUE LEYENDO

Captan a león siendo transportado sin medidas de seguridad en la México-Toluca: Profepa investiga

Indignante: en Apatzingán queman vivo a un perro, los agresores “estaban riéndose”

Mónica se mudó a Jalisco por trabajo y desapareció: temen que la estadounidense haya sido secuestrada