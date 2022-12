Pelé tuvo un tormentoso romance con una joven de 17 años cuando él tenía 40 y todo terminó tremendamente mal

En días recientes el nombre del astro brasileño del futbol Pelé ha acaparado los titulares, y es que el considerado como el mejor jugador de todos los tiempos se vio inmerso en problemas de salud que dieron origen a muchas especulaciones. Edson Arantes do Nascimento, nombre del exdeportista que tiene en su registro el haber conseguido tres copas del mundo, tiene 82 años y tuvo que ser ingresado a un hospital al tener una infección respiratoria que se vio agravada por la covid-19.

Sus familiares han informado que se ha mostrado mejoría en su estado de salud, pero según reportes de la prensa internacional, no se tiene contemplado que le puedan dar de alta pronto. Mientras esto sucedía las glorias y aportaciones al denominado "jogo bonito" del "Rey" salieron a relucir, pero también lo hicieron sus polémicas y los escándalos que lo han acompañado a lo largo de su fama.

Pelé y Xuxa comenzaron un romance

Fue en la década de los 80 cuando Edson Arantes ya estaba consagrado como "el mejor de todos los tiempos" que una jovencita comenzaba su carrera en el modelaje, se trataba de Xuxa, una rubia que se dice quedó profundamente flechada por el tricampeón brasileño luego de que ambos tuvieran una participación en una sesión de fotos para la revista "Manchete".

El paso de Xuxa, que comenzó como modelo y llegó a convertirse en la cantante y artista para el público infantil más importante de todo Brasil, estuvo por cinco años acompañado por un noviazgo intenso y sumamente ligado al ídolo, pues las polémicas y las especulaciones no se hicieron esperar, muchos decían que ella se colgaba de la enorme fama y cariño que el público sentía por el hombre que hoy se enfrenta a un fuerte problema de salud a una edad avanzada.

Ella tenía 17 y él 40

Además, entre todo lo que se decía de esa relación la recurrencia se centraba en la enorme diferencia de edades, pues Xuxa tenía apenas 17 años cuando conoció a Pelé y él ya iba entrando a los 40, tenía tres hijos y enfrentaba su divorcio. En su libro autobiográfico la cantante reveló que el 10 de la "verdeamarela" había sido su primer amor.

Xuxa reveló que fue en aquella sesión de fotos donde él le invitó a cenar, ella no aceptó pues dijo que vivía lejos y argumentó que era menor de edad, sin embargo, el ídolo no claudicó y llamó al padre. “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”.

Ventilaron íntimos detalles

Aunque vivieron un noviazgo lleno de polémicas y señalamientos, los cinco años que duraron parecían afianzar la madurez de su noviazgo, no obstante, todo terminó abruptamente y ambos comenzaron a confesar intimidades y temas que volvieron a alborotar el abispero de la polémica.

Xuxa confirmó que al lado del "Rey" vivió infidelidades, confesó que llegaba con los labios lleno de pintura que no correspondía a la de ella y que parecía importarle poco y trataba de disimularlo muy poco, además confesó que el astro tenía un grave problema de sudor en la intimidad, asimismo calificó a sus pies como horribles, dijo que "fue la cosa más fea que vi en mi vida”.

Por otro lado Pelé dijo que Maria da Graça Xuxa Meneghel, o sea Xuxa, jamás se quitaría de la cabeza la imagen de su miembro y que por ese motivo no le importaban sus críticas.

Actualmente ella tiene 59 y está casada con el actor brasileño Junno Andrade, tiene un hijo y se ha destacado en el medio artístico y en labores de altruismo.

