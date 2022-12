Nostradamus: ¿Cuáles con las predicciones para 2023? Esto podría pasar en el mundo

Además de las predicciones astrológicas, también existen las profecías de Nostradamus, un famoso astrólogo fránces que hizo predicciones hace muchos años, algunas de ellas ya se "cumplieron" y otras auguran sucesos catastróficos. Para el 2023, el profeta escribió varios sucesos que podrían tener lugar en el mundo.

Michel de Notre Dame, su nombre real, escribió en un texto varias profecías que tendrían lugar dentro de muchos años. Una de las más conocidas es la de las Torres Gemelas. Su obra contiene 942 augurios, los cuales fueron escritos en 1555, donde describe males, conflictos y hechos que la humanidad iba a vivir.

Y, aunque las predicciones de Nostradamus no están comprobadas de manera ciéntifica o son 100 por ciento verídicas, también depende de la interpretación que se le de a sus escritos. Para el 2023, algunos medios y seguidores del adivino dieron a conocer lo que nos espera.

¿Qué pasará en el mundo en 2023 según Nostradamus?

Mario Reading es uno de los intérpretes mejor acertados a las profecías de Nostradamus, en su libro "Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future", enlistó que el Rey Carlos III podría abdicar del trono y que Harry, su hijo menor, es quien será coronado Rey.

Otros sucesos que podrían tener lugar en 2023, según el medio Economics Time, que compartió algunas predicciones de Nostradamus, son los siguientes:

-El calentamiento global podría empeorar, pues Nostradamus predijo que "los peces vivos del Mar Negro casi hervirán", en aparente referencia al aumento de la temperatura del planeta.

-Con los avances en tecnología espacial, Nostradamus predice que las misiones a Marte serán un total fracaso, pues escribió que "habrá una falla de luz". Esto puede interpretarse como la caída del plan de explorarlo o hasta conquistarlo.

-Habrá un conflicto armado que dejará destrucción por siete meses; sin embargo, esta profecía podría referirse al conflicto armado de Rusia-Ucrania.

-Crisis económica: "La trompeta se sacude con gran discordia... Un pacto roto", según algunas traducciones, se puede interpretar como la lucha de clases sociales o algunas crisis mundiales de dinero.

