Martes 13: ¿Qué evitar hacer para no tener el peor día del año?

En lo que va del 2022, el próximo martes 13 de diciembre sería el segundo día del año que se considera de mala suerte. Por ello, muchas personas tratan de evitar realizar cualquier actividad de alto riesgo para no retar a la suerte y que ocurra una desgracia.

Sin embargo, mucha gente desconoce lo que no hay que hacer para no tener el peor día del año, ya que gracias a la famosa frase "No te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes”, parece ser una especie de consejo para no realizar grandes planes.

Dentro de esta frase y el significado del día, se trata de no tomar decisiones importantes en tu vida por temor a que algo pueda salir mal, por lo que sería una irresponsabilidad de haber escogido este día como un día normal.

¿De dónde viene la creencia del martes 13?

Se dice que este día tan fatídico, está relacionado con la mitología romana donde Ares, el Dios de la guerra, representa la violencia y la destrucción; sin embargo, desde las superstición es un día en el que no será del todo agradable, sumado a que además del martes, los días viernes son considerados los mejores para hacer magia o hechizos en cualquier religión.

Leyenda

Por otra parte, en el Tarot, el número 13 está relacionado con la muerte e indica el momento después disolución y al vacío que responde a la disociación entre cuerpo y alma. Otra creencia es que este número de dos dígitos está relacionado con la Última Cena de Cristo y sus 12 apóstoles, en el que después de esta era cristiana, el número estuvo cargado de connotaciones negativas directamente con las energías malignas.

¿Qué hay que evitar en martes 13?

Una de las cosas que hay que evitar a toda costa en un martes 13, es casarse, tomar grandes decisiones en el amor, en el dinero, negocios o cualquier situación que pueda beneficiarte. Asimismo, tampoco deberías hacer un viaje o mudarte, ya que para el mundo de la astrología, este es un día que no traerá buen augurio donde lo único que atraerá será la muerte y la desgracia eterna.

A continuación te mostraremos cómo contrarrestar cualquier desgracia que pueda ocurrir con estos consejos:

Evitar cruzarte con un gato negro.

No pasar por debajo de una escalera.

No tirar la sal en la mesa.

No abrir un paraguas.

Inicia el día con el pie derecho.

No romper un espejo.

