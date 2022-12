Horóscopos para HOY 12 de diciembre: Nana Calistar te dice que le espera a tu signo este lunes

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 12 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación ya que han caído mucho en la monotonía y eso ha venido a dañar mucho la relación. Vienen nuevos amores en camino, pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada, debes de ser más desconfiado pues algunas veces te dejas ir como gorda en tobogán. Cuida mucho tu imagen pues podrían estar hablando de ti, hay ciertas actitudes tuyas que dejan mucho que desear, si bien es cierto que te debe de valer maiz dichos comentarios también es cierto que no debes de perderte en tu camino.

Cambios en estado de ánimo podrían ponerte algo triste, te preocupa demasiado el futuro y sin darte cuenta has dejado de vivir tu presente. Que este mes de diciembre sirva para perdonar y soltar todo eso que ya dolió demasiado. Es importante que visualices a dónde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices. Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y planes, vienen cambios importantes en los cuales madurarás mucho, dejarás la ingenuidad atrás y serás más bitch que de costumbre. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Amor a distancia se pondrá a prueba con ciertas cuestiones que van a ocurrir en próximos días antes que termine el año.

Tauro

Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bueno que algunas veces te ha hecho cometer errores y te han utilizado malamente. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Debes cuidar mucho tus sueños y metas y tratar de no contárselos a nadie porque de alguna manera te los van a salar y eso va a hacer que no se lleven a cabo. Algunas ocasiones eres demasiado directo con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas, tu lengua está muy suelta y con mucho veneno.

Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación en 12, 45 y 19. Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. Un familiar se va a enfermar. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean.

Géminis

Ten cuidado con asaltos y robos pues van a estar a la orden del día en esta semana de diciembre. Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor a mediados de semana que ni tú te vas a aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho cuando muchas veces no es tu culpa ni tu problema. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona, pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles; si exiges demasiado te quedarás solo o sola pues nadie es perfecto. Tu manera de ver la vida te va a ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte.

Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo, esa persona ya hizo su vida o quizás este por hacerla suelta y deja ir. Ten cuidado con familiares o personas de tu entorno que están hablando mal de ti o seres queridos, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer e iniciar nuevos proyectos. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con tu verdugo y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañada, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama.

Cáncer

Es momento de cambiar muchos aspectos que lejos de ayudarte te han estancado. No pretendas que las personas cambien para tu beneficio déjalos, cada uno sabe lo que hace tu vive tu vida de la mejor manera y disfruta lo que el mundo tiene para ti. Debes aprender a cuidar mucho tu entorno pues hay muchos chismes de por medio y muchos vienen de personas que te rodean o que están cerca de ti. El día que aprendas a mandar a fregada a gente mediocre que solo busca aprovecharse de ti ese día podrías consolidar parte de la felicidad que en estos momentos te hace falta.

Si has tenido problemas de salud no te preocupes pues vas a mejorar muy pronto solo debes de tener paciencia. Solo tienes una vida para disfrutar y ser feliz, disfruta y vive sin dar explicaciones a nadie. Es momento de aprender a quererte, a respetarte y a darte cuenta de que tienes un millón de oportunidades para lograr tus deseos. Esta por terminar el año y debes meditar sobre lo que hiciste y te faltó hacer para ser feliz. Una amistad se va a separar de su pareja ay posiblemente tengas que prestarle tu hombro. Aprende a no meterte donde no te llaman, porque podrías cometer un error y meterte en problemas que no son tuyos. Podría venirte un encamamiento y noche de pasión con una persona cercana la cual te anda rondando y a ti no te es indiferente.

Leo

Aprende a confiar más en tus talentos y en tus capacidades de lograr todo lo que deseas pues si tu no crees en ti nadie más lo hará. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañado, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas.

Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad no es eterna, así que no te atontes y aprovecha bien los momentos felices. Recuerdan que tu carácter tú lo has moldeado a lo largo de tu vida, las personas que te han rodeado han sido parte de quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes.

Virgo

Vienen cambios en cuestiones del trabajo, aprovecha todo eso que te beneficia y no te afecta. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en los próximos días. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía mucho el tapete, no hagas ni maíz para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. Cuidado con pérdidas económicas por gastos innecesarios que tienen que ver con regalos. Tu manera de ver la vida te va a ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, por primera vez piensa en tus sueños y tus metas antes que en los demás.

Ten cuidado con 3 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando. Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas.

Libra

Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta para que no te lleves sorpresas. Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron. 12 de diciembre, día de reflexionar y de pensar sobre lo que deseas en tu vida y hacia dónde te diriges. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído en estas fechas decembrinas al recordar a personas del pasado. Amores nuevos en estos días en caso de estar soltero o soltera aprovéchalos y disfrútalos, no te quedes con ganas de nada. Bájele a los celos, desconfianza y orgullo pues solo te amargas tu solo.

No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien, no te dejes llevar por tu falta de cariño. Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la tiznada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. Una nueva amistad va a llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo. Recuerda que los sentimientos y la manera en que te tratan será la clave para que te roben el corazón, no seas tan exigente en el físico o te volverás a equivocar como antes, al punto de que te sean infieles.

Escorpion

Es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad. Hoy 12 de diciembre aprovéchalo para reflexionar y sobre todo para meditar sobre qué es lo que necesitar para sentirte completo y feliz.

Es importante que pongas en una balanza tu trabajo, tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Ten mucho cuidado con enfermedad dentro de la familia la cual puede surgir en cualquier momento. Tu carácter deberás de moldearlo de una manera en la cual no te afecte solo te beneficie. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti.

Sagitario

Lo material es importante siempre y cuando lo consigas con el sudor de tu frente o de lo que sea, así que ten mucho cuidado con negocios turbios. Ya no temas a ser feliz, date el tiempo y la oportunidad de serlo con las personas que te rodean, no hagas caso a cometarios de gente tonta que buscará de algún modo fregarte la existencia con ciertos comentarios fuera de lugar. Amor con amor se paga y si estas en una relación en la cual eres valorad@ trata de devolver lo mismo en la misma medida. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades la cual te buscará para pedirte algún consejo.

Viene una oportunidad muy buena que tiene que ver con un viaje y te la vas a pasar a todas margaras, ten mucho cuidado con amores del pasado que podrían volver aparecer en tu vida. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas. Ten mucho cuidado con amores del pasado los cuales retornan y te meterán en problemas, será algo complicado de salir, eres perra de 8 chiches, pero bien p3ndeja, por eso te van la cara y más cuando te enamoras. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas a mediados de semana, se vienen las posadas y deberás de cuidar tu alimentación porque podrías subir mucho de peso.

Capricornio

Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una mendiga noche de calentura. Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo y en estas fechas aún mucho más. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho. Temporada de perdonar y de ser más flexible en tu carácter para no seguir dañando a terceras personas.

No es que no creas en el amor, el problema es que has recibido tantos golpes que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días, atiéndete para evitar cualquier complicación. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Organiza tus tiempos para evitar problemas sobre todo con ciertos compromisos que surgirán a lo largo de esta semana. Debes aprender a soltar todo eso que te causa conflictos o problemas, si realmente quieres avanzar en tu vida ve por eso que mueve tu mundo y tus días y al poco tiempo verás el resultado que tanto quieres y has esperado.

Acuario

Ten presente que amistades tendrás muchas, pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano, date la oportunidad de quitar de tu vida quien solo ocupe espacio. Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no le importas, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas. Amistad podría sufrir un accidente automovilístico. No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Podrías andar de un humor insoportable y desquitarte de quien no lo merece.

Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo. Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja. Fechas en las cuales debes cuidar tus gastos porque podrías terminar mal económicamente iniciando el 2023.Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y con faltas de respeto las cuales podrían dañarlos mucho. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo.

Piscis

Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso. Aprende a confiar más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, no te dejes llevar por chismes de vecindad y cuidado con dolores de estómago. Mucha suerte en juegos de azar y números con terminación 34, 56 y 89. No desconfíes de la persona a quien pretendes pues ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. Un viaje empezará a planearse en próximas fechas y te va a ir de lo mejor si los sabes aprovechar.

Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede meditar un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta

