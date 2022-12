VIDEO: Un niño interrumpe una boda para vender mazapanes y se hace viral

En redes sociales se ha popularizado un tierno video donde un menor de edad aparece interrumpiendo a una pareja durante el día más importante de su relación: su boda. El pequeño sorprendió a los novios en medio de la ceremonia civil para ofrecerles mazapanes. El enternecedor momento quedó registrado en una grabación, la cual ha causado diversas reacciones en las plataformas digitales donde ha sido difundida.

Los hechos ocurrieron en un registro civil ubicado en el estado de Chihuahua, en México. Mientras que el clip fue compartida en la popular aplicación de TikTok por la usuaria @alondramartinez, quien escribió como descripción del clip: "¿Quiere mazapán?". Cabe detallar que el video solo dura 16 segundos, pero ha cautivado a una gran cantidad de internautas, quienes quedaron enternecidos luego de que el pequeño interrumpiera la ceremonia con su cajita de dulces.

Los novios estaban por ser declarados esposos. Foto: TikTok @alondramartinez396

En el clip se observa que el pequeño logró acceder hasta el escritorio del juez, donde se encontraba la pareja que estaba contrayendo nupcias. El menor se acercó a los novios y colocó su caja de dulces frente a ellos, posteriormente se le escucha preguntar si alguien quería comprar uno de sus productos. Inmediatamente, la mujer que estaba oficiando el enlace civil le indicó que no; por su parte, los novios también se negaron a adquirir los dulces mientras intentan contener las risas.

El video circula en redes desde el pasado 9 de diciembre y desde entonces ha desatado una gran cantidad de comentarios por parte de usuarios a quienes les causó risa la acción del pequeño vendedor. Internautas se divirtieron con la actitud de la jueza y destacaron la actitud del novio, quien no aguantaba las ganas de soltar una carcajada.

Pese a la interrupción, el enlace se llevó a cabo. Foto: TikTok @alondramartinez396

Cabe mencionar que el menor irrumpió la ceremonia cuando la jueza estaba declarando a los novios como esposos. En el video se escucha a la mujer decir: “En nombre de la ley los declaro en legítimo matrimonio, con todos los derechos y obligaciones que la ley establece”, todo esto mientras el pequeño aparece en la escena y ofrece sus dulces.

"Jajajajajajaja cómo le dice que no con el dedo y el chavo aguantandose la risa", "Al novio le ganó la risa", "Hasta que los mazapanes los separen" y "yo no me hubiera aguantado y me habría reído a carcajadas", fueron algunos de los comentarios que recibió el video, el cual ya suma más de cinco mil reproducción y supera los 300 "me gusta".

